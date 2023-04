Il Torino Under 18 di Asta sfiderà questo pomeriggio alle 18 il Bologna nella semifinale del Torneo di Viareggio

Chi si ferma è perduto e lo sa bene l’Under 18 granata, che sta provando concretamente ad aggiudicarsi il pass per la finale del Toreno di Viareggio. Un traguardo importante, raggiungibile solo battendo il Bologna, prossima avversaria dei ragazzi di Asta. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 18.00 allo stadio “Libero Masini“ di Santa Croce sull’Arno, ora in cui sarà già nota la prima contendente al titolo. Alle 14.00 è infatti il turno di Fiorentina e Sassuolo, che si sfideranno in Versilia.

Toro, un cammino pressochè perfetto

Partenza col botto per i torelli, che hanno dato il La a un percorso all’insegna della perfezione. L’esordio con il Pontedera li ha infatti visti imporsi per 6-0. È poi stato il turno dell’unica nota stonata, se così si può considerare, contro il Don Torcuato: un 1-1 che ha fatto tardare la qualificazione all’ultimo match, vinto per 8-0 contro il Leichhardt. Dagli ottavi è subentrato l’imperativo “vietato sbagliare”, che li ha guidati prima nel 5-0 contro il Monterosi Tuscia U19, poi nel 3-1 contro la Serie D Selction U-19. Con 23 gol fatti e 2 subiti nell’intero percorso, il Toro spera ora di superare l’ultimo ostacolo che lo separa dalla finale.