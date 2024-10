L’allenatore del Torino Primavera commenta il successo sulla Juventus 1-0: Raballo ha deciso il match

iVittoria del derby e sorpasso in classifica. Tufano commenta la vittoria del Torino contro la Juventus nella prima sfida ufficiale stagionale tra granata e bianconeri: “Sappiamo che importanza abbia questa partita, la prestazione è stata di altissimo livello, direi che poi nel secondo tempo abbiamo legittimato e forse meritavamo di più. C’è la consapevolezza di aver vinto contro una squadra molto forte, oggi nonostante le assenze chi ha giocato si è fatto trovare pronto, questo è lo spirito giusto. Io alleno tutti quelli che ho, che siano 20 o 28, nel calcio è giusto che tutti abbiano una chance e questi ragazzi l’avranno nel corso dell’anno”.

Tufano: “I ragazzi possono essere importanti per la Prima squadra”

Tufano è alla prima esperienza sulla panchina della Primavera del Torino ma è una categoria che conosce bene. Nonostante questo il pubblico lo ha sorpreso: “Non ho mai visto così tanta gente a vedere la Primavera, i ragazzi hanno dato dimostrazione che esiste un gruppo che sta crescendo e speriamo porti frutti importanti alla Prima squadra”. Poi una dedica: “A nome mio ma pure del gruppo, abbiamo perso per infortunio un ragazzo in maniera seria, questa vittoria è per Galantai, ne avrà per un po’ ma sicuramente era collegato con noi”.