Torino-Juventus, la diretta della partita valida per l’ottava giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Torino-Juventus, gara valida per l’ottava giornata del campionato Primavera. Questo è il Derby della Mole che è sempre una partita a sé in cui il resto della stagione non quasi non conta. In classifica la Juventus ha 13 punti ed è a due lunghezze dalla vetta, il Toro invece è reduce da tre vittorie di fila e di punti ne ha 12. Segui in diretta Torino-Juventus su Toro.it.

Primavera Torino-Juventus: la diretta

26′ Calcio d’angolo sprecato dalla Juve: sarà rinvio dal fondo

25′ Ancora Juve in attacco che trova un altro calcio d’angolo, deviato e nuovo corner

23′ Occasione Juve, sugli sviluppi del calcio d’angolo un colpo di testa chiama all’intervento Plaia che blocca senza problemi il pallone

22′ Schema della Juve da calcio d’angolo che guadagna ancora un corner

21′ Doppia occasione Juve! Di Biasi calcia da due passi ma Mullen mura il tiro, sulla respinta Ripani ha calciato da fuori area trovando una super parata di Plaia, pallone in calcio d’angolo

20′ Altra occasione per il Toro ma Radu chiude la porta

18′ Inizia a prendere coraggio la Juve che sta riuscendo a costruire con più calma e sicurezza

16′ Calcia benissimo Puczka! Pallone che esce veramente di pochi centimetri

15′ Calcio di punizione dal limite per la Juventus che guadagna una buona occasione sul fallo di Mullen

13′ Continua a costruire il Torino che sta riuscendo a schiacciare la Juventus che prova a ripartire ma non riesce

9′ Torino in controllo della gara che costruisce bene da dietro, Juve in difficoltà

5′ GOOOOLLL del Torooo!! Segna Raballo che vince il duello in area su cross di Marchioro

3′ Calcio d’angolo per i granata, pallone respinto dal portiere bianconero

2′ A vedere il Derby sono anche presenti circa una trentina di ultras che incitano la squadra, tra i cori ci sono anche quelli di contestazione contro Cairo

1′ Si parte con palla tra i piedi dei giocatori granata

Primo tempo

Calcio d’inizio alle ore 13

Primavera Torino-Juventus 1-0: il tabellino

Marcatori: 5′ pt Raballo (T)

Primavera, Torino-Juventus: il prepartita

Ore 12.00 Manca ormai poco al calcio d’inizio di questo Derby della Mole Primavera. Le due squadre sono arrivate al campo. Tra poco le due squadre scenderanno in campo per il riscaldamento, poi i rispettivi allenatori daranno le ultime indicazioni ai giocatori e comincerà il Derby primavera.

Torino-Juventus: dove vedere la partita

La partita è in programma sabato 19 ottobre allo stadio Valentino Mazzola, con fischio d’inizio previsto alle ore 13.00 (diretta su Sportitalia canale Primavera TV – sulla app e sul sito di Sportitalia).

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

Torino 3-5-2: Plaia, Mullen, Olsson Cornelius, Mendes, Krzyzanowski, Liema Olinga, Acar, Djalo, Marchioro, Raballo, Franzoni. A disposizione: Siviero, Pellini, Desole, Rossi, Manneh, Sabone, Conte, Mahari, Tzouliou, Conzato, Dimitri. Allenatore: Tufano.

Juventus 3-5-2:Radu, Montero, Bassino, Verde, Puczka Boufandar, Ripani, Crapisto, Ventre, Di Biase, Florea. A disposizione: Zelezny Radoslaw, Martinez Crous, Pugno, Vacca, Biliboc, Scienza, Finocchiaro, Grelaud, Keutgen, Ngana, Lopez Comellas. Allenatore: Magnanelli.