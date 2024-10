Torino Primavera: sabato c’è il derby contro la Juventus Primavera. Visto l’inizio di stagione, si prospetta un derby equilibrato

Anche il campionato Primavera 1 si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Ma adesso è tempo, in parallelo con la Serie A, di tornare in campo. Si gioca l’8^ giornata di campionato. Sabato 19 ottobre, alle ore 13:00 c’è il derby della Mole tra Torino e Juventus. Torino-Juventus si gioca al Valentino Mazzola di Orbassano. Viste le prime 7 partite di campionato, si prospetta una gara molto equilibrata. Juventus terza in classifica con 13 punti, mentre il Torino è settimo con 12. Quindi c’è 1 solo punto a dividere le due squadre. Una partita da non perdere, che può dare spettacolo. Il campionato è lunghissimo, ma il derby è sempre il derby e il Toro può sorpassare la Juve in classifica.

Un Torino in ripresa

I 12 punti del Torino sono frutto di 4 vittorie e 3 sconfitte. Dopo le prime 4 partite, in cui i granata avevano raccolto solo 3 punti, sono poi arrivate ben 3 vittorie di fila. Questi gli ultimi 3 risultati: Torino-Cagliari 1-0, Atalanta-Torino 1-3, Empoli-Torino 2-3. 12 gol fatti e 12 gol subiti per il Toro nelle prime 7. In attacco, Gabellini e Franzoni sono in gran forma. Toro in ottimo momento di forma. L’unica nota storta è l’infortunio di Galantai, che si è fatto male in Nazionale ed è stato operato. Non ci sarà nemmeno Bianay-Balcot, squalificato contro l’Empoli.

Juventus a buon ritmo

I 13 punti della Juventus invece sono frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. 19 gol fatti e 11 subiti per la squadra allenata da Magnanelli. Nell’ultima partita giocata, i bianconeri hanno perso in casa per 2-0 contro la Fiorentina. Davanti alla Juventus, ci sono Fiorentina (14) e Roma (15). L’altra sconfitta era arrivata nella prima giornata, per 3-0 a Genova contro il Genoa. Questi i risultati in mezzo: Juventus-Cesena 3-0, Udinese-Juventus 1-6, Juventus-Monza 4-0, Lecce-Juventus 3-3, Juventus-Cremonese 3-2.