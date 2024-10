Brutte notizie in casa Torino Primavera. Tamas Galantai si è fatto male in Nazionale e dovrà essere operato

Brutte notizie per Felice Tufano, allenatore della Primavera. Tamas Galantai, centrocampista ungherese della Primavera del Torino, si è infortunato. Era in Nazionale Under 19 dell’Ungheria. Durante la partita contro la Scozia, dopo un contrasto, ha rimediato una frattura tibio-pereonale alla gamba destra. Ora rientrerà a Torino e poi sarà operato.