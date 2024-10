Diversi giocatori delle giovanili granata sono stati convocati dalle proprie nazionali per la sosta di ottobre: il calendario degli impegni

Il calcio per club si ferma, ancora una volta. Ottobre porta con sé la sosta delle nazionali, che vedrà tante partite interessanti. Le varie selezioni, tra Europa, Sudamerica, Africa e non solo saranno impegnate tra Nations League e qualificazioni al Mondiale 2026. Oltre a loro, però, tante nazionali giovanili scenderanno in campo, e vedranno diversi giocatori della Cantera granata. Se nella sosta di settembre erano stati convocati in 7 ora sono 10, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dai vari staff in questo mese. Tra i convocati spiccano Galantai, Olsson e Krzyzanowski, ma ce ne sono molti altri pronti a mettersi in mostra.

Torino, tutti gli impegni in nazionale dei giocatori delle giovanili

Martedì 8 ottobre

TBD Cipro U19-Israele U19 (Tzouliou)

Mercoledì 9 ottobre

Ore 11.00 Olanda U17-Isole Far Oer U17 (Reynheim)

Ore 14.00 Francia U19-Danimarca U19 (Olsson)

Ore 15.00 Giappone U19-Svezia U19 (Manneh)

Ore 15.00 Albania U17-Croazia U17 (Cekrezi, Sheji)

Ore 18.00 Malta U19-Polonia U19 (Krzyzanowski)

Giovedì 10 ottobre

TBD Cipro U19-Israele U19 (Tzouliou)

Ore 15.30 Italia U18-Austria U18 (Conzato)

Ore 16.00 Ungheria U19-Scozia U19 (Galantai)

Venerdì 11 ottobre

Ore 16.00 Usa U19-Svezia U19 (Manneh)

Ore 19.00 Marocco U18-Danimarca U18 (Kadar)

Sabato 12 ottobre

Ore 11.00 Croazia U17-Isole Far Oer U17 (Reynheim)

Ore 15.00 Portogallo U19-Danimarca U19 (Olsson)

Ore 15.00 Olanda U17-Albania U17 (Cekrezi, Sheji)

Ore 18.00 Polonia U19-Gibilterra U19 (Krzyzanowski)

Domenica 13 ottobre

TBD Austria U18-Italia U18 (Conzato)

Ore 12.00 Ungheria U19-Scozia U19 (Galantai)

Ore 15.00 Giappone U19-Svezia U19 (Manneh)

Lunedì 14 ottobre

Ore 16.00 Marocco U18-Danimarca U18 (Kadar)

Martedì 15 ottobre

Ore 13.00 Polonia U19-Turchia U19 (Krzyzanowski)

Ore 13.30 Isole Far Oer U17-Albania U17 (Reynheim, Cekrezi, Sheji)

Ore 14.00 Belgio U19-Danimarca U19 (Olsson)