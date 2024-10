Empoli-Torino, diretta della partita valida per la 7ª giornata del campionato Primavera: risultato e tabellino

Tutto pronto per il calcio d’inizio di Empoli-Torino, gara valida per la settima giornata del campionato Primavera. Il Toro cercherà di dare continuità alle vittorie ottenute contro Cagliari e Atalanta, dopo un difficile avvio di stagione. Segui in diretta Empoli-Torino su Toro.it.

Primavera Empoli-Torino: la diretta

47′ Finisce così il primo tempo di Empoli Torino

46′ Calcio d’angolo per il Torino, neutralizzato dalla difesa dell’Empoli

45′ Due minuti di recupero

41′ Grande azione di El Biache che dribbla 2 giocatori granata ma poi con il mancino calcia piano e centrale trovando Siviero

39′ Tiro dei granata che però viene parato senza problemi da Fuscaldo

38′ Occasione incredibile dell’Empoli! Dopo una mischia in area Rugani calcia ma Siviero riesce a bloccare a terra il pallone

35′ Altro contatto in area con una trattenuta da parte di un difensore dell’Empoli, lascia correre l’arbitro

29′ Buona azione di Dimitri con il suo cross che finisce però tra le braccia del portiere

25′ Occasione per il Toro con Franzoni che finisce a terra, tutto regolare per il direttore di gara

24′ Calcio d’angolo sprecato da Acar che crossa troppo lungo, sarà rinvio dal fondo

23′ Occasione per il Toro, la difesa dell’Empoli si salva in calcio d’angolo

22′ Bel tiro di Bacciardi da posizione complicata, blocca il portiere granata

17′ GOOOOOLLL del Toro!! Accorcia subito le distanze Franzoni grazie al filtrante di Gabellini

16′ Gol dell’Empoli che raddoppia su punizione con Popov

15′ Fallo di Galantai al limite dell’area, punizione da posizione pericolosa con il numero 8 del Toro che rischia il secondo giallo

14′ Prova il Toro a partire in contropiede con Franzoni che crossa, pallone sporcato e comodo tra le braccia di Fuscaldo

13′ Pestone di Galantai ai danni di Trdan che viene ammonito

12′ Ottima azione di Dimitri che dribbla e prova a calciare ma tiro respinto

7′ Guadagna un buon calcio d’angolo l’Empoli, pallone buttato in mezzo e raccolto facilmente da Siviero

6′ Punizione per i granata per un fallo di Rugani, pallone giocato vicino

5′ Prima occasione per i granata ma di testa sventa tutto la difesa dell’Empoli

3′ Altra occasione per l’Empoli ma Trdan calcia alto

2′ Gol dell’Empoli. Subito in rete l’Empoli con il gol di Trdan che sblocca la partita con un gran destro che batte Siviero

1′ Si parte con il primo possesso granata

Fischio d’inizio ore 16.30

Primavera, Empoli-Torino 2-1: il tabellino

Marcatori: 2′ pt Trdan (E); 16′ pt Popov (E); 17′ pt Franzoni (T)

Ammoniti: 13′ pt Galantai (T)

EMPOLI: Fuscaldo, Falcusan, Rugani, Majdandzic, El Biache, Bacciardi, Trdan, Huqi, Popov, Konate. A disposizione: Versari, Asmussen, Akpa, Cesari, Monaco, Boldrini, Lauricella, Matteazzi, Mannelli, Orlandi, Gravelo. Allenatore: Birindelli.

TORINO: Siviero, Bianay Balcot, Mendes, Olsson, Krzyzanowski, Galantai, Acar, Liema, Dimitri, Franzoni, Gabellini. A disposizione: Proietti, Pellini, Desole, Mullen, Rossi, Russo, Manneh, Mahari, Raballo, Tzouliou, Marchioro. Allenatore: Tufano.

Primavera, Empoli-Torino: dove vedere la partita

La partita è in programma venerdì 4 ottobre allo stadio Petroio di Vinci, con fischio d’inizio previsto alle ore 16.30 (diretta su Sportitalia canale Primavera TV – sulla app e sul sito di Sportitalia).

Primavera, Empoli-Torino: il prepartita

Ore 15.30 Manca circa un’ora all’inizio della partita. Le squadre sono arrivate nell’impianto e tra poco inizieranno il riscaldamento. I granata non avranno a disposizione, come accaduto nell’ultima gara, Aaron Ciammaglichella, ai box per una elongazione: sarà assente anche dai convocati di Vanoli per la sfida di San Siro contro l’Inter.

Primavera, Empoli-Torino: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

Empoli Fuscaldo, Moray, Majdandzic, El Biache, Bacciardi, Falcusan, Trdan, Huqi, Popov, Konate, Rugani. A disposizione: Versari, Asmussen, Akpa, Cesari, Monaco, Boldrini, Lauricella, Matteazzi, Mannelli, Orlandi, Gravelo. Allenatore: Birindelli.

Torino: Siviero, Galantai, Olsson, Krzyzanowski, Acar, Mendes, Bianay Balcot, Liema, Dimitri, Franzoni, Gabellini. A disposizione: Proietti, Pellini, Desole, Mullen, Rossi, Russo, Manneh, Mahari, Raballo, Tzouliou, Marchioro. Allenatore: Tufano.