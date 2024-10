Continua il campionato Primavera 1 per il Torino: sfida all’Empoli in trasferta per confermare il buon momento di forma

Settima giornata del campionato Primavera 1 che sta per aprirsi. Sarà proprio il Toro ad aprirla. Appuntamento a venerdì 4 ottobre, alle ore 16:30, si gioca Empoli-Torino. La squadra di Felice Tufano contro quella di Alessandro Birindelli. Momento diverso per le 2 squadre. Partita che si giocherà al Centro Sportivo di Petroio. Toro che è chiamato a confermare le 2 vittorie di fila ottenute contro Cagliari e Atalanta. Torino che si trova a 9 punti in 9^ posizione in classifica, mentre l’Empoli ha 5 punti ed è terzultimo ovvero 18°. Solo 1 vittoria per i toscani nelle prime 6 partite.

5 punti per l’Empoli

I 5 punti dell’Empoli sono frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte. Solo 5 gol fatti e 9 gol subiti. I risultati sono stati i seguenti: Empoli-Lazio 0-1, Sampdoria-Empoli 1-1, Empoli-Lecce 1-1, Milan-Empoli 4-1, Empoli-Verona 2-0, Cagliari-Empoli 2-0. Come per i granata, si tratta di una squadra ancora in fase di rodaggio, ma ha fatto peggio del Toro. Toro che ha uno score di 3 vittorie e 3 sconfitte, con 9 gol fatti e 10 subiti. L’1-0 al Cagliari in casa e il 3-1 all’Atalanta in trasferta hanno dato una grande spinta.

I protagonisti

Il pericolo numero 1 dell’Empoli è la punta centrale Bogdan Popov, che ha segnato 2 gol nelle prime 6 partite. I toscani non hanno segnato molto: media da meno di 1 gol a partita. Nel Torino invece non ci sarà Ciammaglichella, che si è fatto male. Il capitano sarà quindi Marco Dalla Vecchia. Nei granata stanno facendo molto bene Gabellini e Franzoni, 2 gol a testa per loro. 2 assist invece per Marchioro. Sulla carta, il Torino è favorito, ma non sarà una partita semplice. L’Empoli ha voglia di rivalsa.