La Primavera del Torino si è ripresa alla grande: due vittorie di fila contro Cagliari e Atalanta grazie anche a Gabellini

Come la Prima Squadra, anche la Primavera ha giocato la sua 6^ giornata di campionato. I granata, allenati da Felice Tufano, hanno vinto per 3-1 in trasferta contro l’Atalanta di Bosi. Una vittoria bella e convincente. Toro che adesso si trova al 9° posto con 9 punti. Dopo le 3 sconfitte di fila, la squadra si è ripresa alla grande. Contro la Dea, una prova di forza decisa. Il primo tempo si è conluso sullo 0-0. Poi nella ripresa, ha aperto le danze il gol di Gabellini al 12′. Raddoppio 7 minuti dopo, al 19′, con Acar. Riccio al 37′ ha accorciato le distanze, ma poi al 40′ Franzoni ha chiuso i giochi. 3-1 e 3 punti fondamentali in classifica, con il Torino che adesso è a ridosso della zona playoff.

Gabellini super

C’è un giocatore in particolare che sta facendo molto bene e si tratta di Tommaso Gabellini. Ragazzo classe 2006, è nato il 21 ottobre e deve ancora compiere 18 anni. 2 gol in 5 partite per lui, nelle ultime 2. Prima di segnare l’1-0 contro l’Atalanta, aveva infatti deciso la partita casalinga contro il Cagliari, finita 1-0 con un suo gol al 20′. Lo scorso anno non aveva fatto male, ma davanti a lui c’era Padula che giocava di più. Adesso invece si è preso il numero 9 e sulle spalle porta anche il peso dell’attacco granata. Di piede mancino, ha un buon tiro e un buon senso del gol. Può essere la stella di questa stagione. E Vanoli intanto lo osserva.

Una forma ritrovata

Campionato Primavera 1 che era iniziato bene per il Toro, che aveva battuto 2-1 in casa la Sampdoria. Ma poi Milan-Torino 2-0, Torino-Fiorentina 0-1 e Verona-Torino 5-3. Servivano come non mai questi 6 punti in 2 partite. Ora i gol fatti sono 9, quelli subiti 10. Prossima partita contro l’Empoli, in trasferta alle ore 16:30 di venerdì 4 ottobre. Poi ci sarà la sfida in casa alla Juventus, il 19 ottobre alle ore 13:00, dopo la pausa.