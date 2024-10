Alla scoperta dell’attaccante classe 2005 in forza alla Primavera del Torino, granata dall’estate 2023: ecco chi è Nicolò Franzoni

Nicolò Franzoni è un attaccante, classe 2005 (è nato il 31 maggio). Il giovane si è avvicinato al calcio molto presto, crescendo nelle giovanili del Chievo Verona. Le sue ottime prestazioni e le sue grandi capacità lo hanno portato nel maggio del 2021 ad essere selezionato per salire di livello e giocare nel Chievo U17. Pochi mesi dopo però il giocatore ha abbandonato la squadra in cui è cresciuto ed è passato alla SPAL U18 ad agosto 2021. Con questa maglia l’attaccante ha disputato ottime partite e ha impressionato, alla fine dopo 2 anni con la maglia bianco azzurra è arrivata la chiamata del Torino U19.

Franzoni a Torino: il cammino con la Primavera

Nell’agosto del 2023 Franzoni è diventato parte della rosa della Primavera allora affidata a Scurto. In quella annata si concede anche una strepitosa doppietta nel derby Primavera vinto dai granata per 2-0. L’attaccante si è rivelato anche decisivo in Coppa Italia, infatti senza la sua doppietta contro l’Udinese i torelli si sarebbero fermati agli ottavi. Al contrario la squadra nella stagione 2023/2024, approda alla finalissima, poi persa contro la Fiorentina.

Franzoni diventa un punto di riferimento per la squadra di Tufano, che arriva sulla panchina della Primavera nell’estate del 2024. Insieme a Gabellini, infatti, Nicolò porta sulle spalle il peso dell’attacco del Torino.

Franzoni le caratteristiche

Franzoni è un giocatore molto duttile che può essere impiegato su tutto il fronte d’attacco, infatti sebbene il suo ruolo naturale sia quello della prima punta il classe 2005 ha giocato anche come ala destra e ala sinistra.