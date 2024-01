Torino-Juventus, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo la sosta natalizia, riprende il campionato Primavera 1. Nella 16^ giornata, c’è il Derby della Mole. Oggi, sabato 6 gennaio alle ore 16:30, presso il Campo Valentino Mazzola di Orbassano c’è Torino-Juventus. La squadra di Giuseppe Scurto affronta quella di Paolo Montero. Il Torino è quinto in classifica, con 26 punti. La Juventus invece, è undicesima a 21 punti. Si prospetta una sfida scoppiettante. Segui la diretta testuale su Toro.it.

Primavera, Torino-Juventus: il prepartita

Ore 15:30 Un’ora al fischio d’inizio di Torino-Juventus, gara valida per la giornata 16 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati al Campo Valentino Mazzola di Orbassano, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: vincere il Derby e confermarsi in zona playoff.

Primavera, Torino-Juventus: dove vederla in TV e streaming

Torino-Juventus Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Torino-Juventus: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Primavera, Torino-Juventus: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16:30