Dopo aver raggiunto la finale nella scorsa edizione, il Torino parteciperà anche quest’anno alla Viareggio Cup

Anche quest’anno, il Torino prenderà parte alla gloriosa Viareggio Cup. La competizione, che ormai da 74 edizioni mette di fronte i talenti del futuro provenienti da tutto il mondo, è in programma dal 12 al 26 febbraio, e i granata hanno confermato la propria partecipazione. L’obiettivo è quello di dare continuità all’ottimo torneo svolto nella scorsa edizione, quando i ragazzi allenati da Asta si sono arresi solo in finale, perdendo contro il Sassuolo. Oltre ai granata, tra le squadre certe di partecipare figurano la Rappresentativa Serie D, l’Alex Transfiguration (Nigeria), l’Honvéd Budapest (Ungheria), il Galatasaray (Turchia), il Sassuolo, il Rukh (Ucraina) e il Melbourne City (Australia), allenato da Alessandro Diamanti. Sarà un’ottima occasione per i torelli di mettersi in mostra in una competizione internazionale.