Le dichiarazioni del vice di Coppitelli Michele Zeoli dopo la vittoria del Torino Primavera contro l’Hellas Verona

Tre punti importanti conquistati dal Torino Primavera contro l’Hellas Verona. I granata si avvicinano alla zona playoff raggiungendo la quota 40 punti. Il vice di Federico Coppitelli, Michele Zeoli commenta così il moento dei suoi: “Siamo molto contenti per la prestazione di oggi, soprattutto considerando che negli undici iniziali non avevamo nessun fuoriquota. La vittoria ci dà l’energia giusta per affrontare questo finale di stagione. Stiamo rendendo tutti partecipi riguardo alla classifica per responsabilizzare ancora di più il gruppo: ci mancano alcune partite complesse ma ce la giocheremo fino all’ultimo istante La continuità dell’ultimo periodo è dovuta a un grande lavoro del gruppo e dello staff. I ragazzi stanno acquisendo i meccanismi di gioco con più di un modulo e questo ci sta aiutando durante le gare, anche oggi siamo passati da un assetto all’altro senza soffrire l’avversario”.