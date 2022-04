Domani alle 13 i granata fanno visita al Cagliari. I tre punti farebbero comodo nella corsa playoff, dopo il successo col Verona

Appuntamento infrasettimanale per il Torino Primavera. In programma per i torelli alle ore 13 di domani, la trasferta in Sardegna con il Cagliari. Il Toro proviene dal successo di sabato scorso con il Verona. Un 2-1, frutto delle reti Dellavalle nel primo e Zanetti nel secondo tempo, che ha permesso ai granata di toccare quota 40 punti e di fare passi importanti nella lotta per un posto ai playoff. Una sfida che ha confermato il buon periodo di forma della squadra di Coppitelli, al momento sostituito da Michele Zeoli, con 8 risultati utili consecutivi, di cui 5 pareggi e 3 vittorie. Obiettivo, dunque, trovare continuità oltre alle risposte positive pervenute da giocatori appena affacciatisi alla categoria come Ciammaglichella e Gineitis che stanno ben figurando.

Juve a -3. Per i granata tour de force con Cagliari e Fiorentina

Il Toro si trova al momento all’ottavo posto in classifica, a meno tre dal sesto occupato dalla Juventus. I bianconeri sono reduci da due scivoloni consecutivi, che di fatto hanno permesso ai granata di avvicinarsi ai cugini. Davanti al Toro la Samp a 41, a pari punti il Sassuolo. Il Toro è chiamato ad affrontare, in questa settimana, due avversari di spessore. Domani il Cagliari terzo in classifica a quota 48 punti, poi sabato la Fiorentina quinta. I sardi provengono da 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 5 uscite. Nell’ultima si sono imposti 2-4 in casa del Milan, mentre nel match di andata col Toro sono riusciti a strappare un pareggio col risultato di 0-0.