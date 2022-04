La diretta Primavera di Cagliari-Torino 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona, il Torino di Federico Coppitelli viaggia fino in Sardegna per sfidare il Cagliari, che sta vivendo un campionato nei piani alti della classifica. I rossoblu si trovano ora al terzo posto, dopo la vittoria per 4-2 sul campo del Milan. I granata, invece, stanno inseguendo i playoff e arrivano da otto risultati utili consecutivi, tra cui si contano però solo tre successi. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 13: la diretta sarà, come al solito, qui su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari: D’Aniello, Iovu, Delpupo, Desogus, Carboni, Schirru, Walukiewicz, Tramoni, Sulis, Secci, Yanken. A disposizione: Fusco, Conti, Masala, Corsini, Caddeo, Vitale, Pulina, Vinciguerra, Astrand, Cavuoti, Murru, Luvumbo. Allenatore: Agostini.

Torino: Milan, Pagani, Savini, Anton, Baeten, N’Guessan, Angori, Wade, Lindkvist, Zanetti, Gineitis. A disposizione: Vismara, Fiorenza, Di Marco, Sassi, Polenghi, Reali, Dellavalle, Rosa, Giorcelli, Caccavo, Ansah, D’Agostino. Allenatore: Zeoli.

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 12.15 – Mancano quarantacinque minuti all’inizio di Cagliari-Torino. I granata saranno ancora privi di mister Coppitelli e di Akhalaia, entrambi squalificati per tre giornate dopo la partita contro la Spal dello scorso 19 marzo.

Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle 13

Primavera, Cagliari-Torino: dove vederla in streaming

Cagliari-Torino Primavera in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, canale 61, e in streaming sul portale Sportitalia.com.