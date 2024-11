Chiambretti al Toro Club di Premosello Chiovenda: “Non so se sia Cairo a non volerlo vendere o delle proposte a non esserci. Forse aspetta tempi migliori…”

Collegato telefonicamente con il Toro Club Vittorio Pozzo di Premosello Chiovenda, Piero Chiambretti ha parlato del momento del Torino, di Vanoli, della classifica e della crisi di risultati che la squadra sta attraversando. Non solo, perché col conduttore e tifoso granata si è affrontato anche il tema del passaggio di proprietà e delle voci su RedBull. Salutato dal presidente del TC Club, Chiambretti si lascia andare ad un ricordo. “Il periodo del Toro di Borsano per me è stato uno dei più belli, Borsano aveva un Toro molto forte e quello che è successo con Tangentopoli ha segnato il suo futuro. Ricordo quando con Fascetti in panchina tornammo in A, il nostro centravanti era Muller e visto che il politicamente corretto non era quello di oggi, io andai negli spogliatoi, mi feci la faccia nera col lucido delle scarpe, feci le foto ufficiali con la squadra e l’arbitro non si accorse che eravamo in 12. Solo allora capi che non ero Muller…”.

L’intervista a Chiambretti

Inizio di campionato pazzo: Toro capolista dopo cinque giornate, poi in crisi nelle successive sette…

“Mi aspetto vada meglio di così, peggio è difficile. Non mi ero illuso ma ero convinto che il Toro rimanesse nelle prime posizioni giocando le partite alla portata, sono dispiaciuto come tutti i tifosi e mi auguro che il Toro possa ripartire. Vanoli secondo me è il miglior acquisto del Torino ma sappiamo che il calcio è così e che a volte a pagare è l’allenatore perché non si possono mandar via tutti i giocatori. Spero di non lo seguo da tempo, viene dalla scuola di Conte e di Sacchi, ha allenato le nazionali giovanili sa gestire i ragazzi giovani fondamentali nel calcio moderno, spero che si riparta dalla sua determinazione. Io penso e mi auguro che la partita col Monza che sarà difficile anche per una situazione ambientale la si possa portare a casa con una vittoria che non sarà scaccia crisi ma che muoverebbe la classifica. Il Toro ha diversi infortunati, vive una situazione che forse non pensava di dover vivere. Leggevo che molti dei nostri difensori giocavano a quattro prima del Torino, spero che quindi si ritorni a quello perché forse la difesa a tre crea più problemi a chi non ha mai giocato così”.

Davanti manca Zapata, come vedresti un ritorno di Belotti?

“Che ci sia bisogno di comprare qualcuno penso lo sappiano anche Vagnati e Cairo, si è parlato di tanti giocatori. Belotti è stato un grandissimo e ha lasciato un vuoto ma temo che quel Belotti che abbiamo conosciuto non sia più quello di oggi. Zapata non manca solo per quello che dava in campo ma anche fuori dal campo, una personalità che fuori fa gruppo, l’arrivo di un giocatore forte e di personalità potrebbe essere importante”.

Cosa pensa delle voci di un possibile passaggio di proprietà?

“Per quello che so di RedBull, posso essere anche smentito, loro avevano un’idea di sponsorizzazione del Torino e non di acquisto. Non credo sia un loro obiettivo, considerato che hanno come obiettivo di vincere e di avere degli immobili, lo stadio di proprietà, il centro sportivo. Il Torino di oggi ha un tetto di stipendi alto (è la nona società italiana) ma non è un patrimonio che puoi far rendere come fanno queste società estere. Queste aziende vogliono fare business, si potrebbe anche fare col Torino certo perché la tifoseria è stimata in circa un milione tra Torino, Piemonte e Italia, ma il Torino non ha lo stadio, non so quanto possa allettare RedBull. Il presidente ha smentito quindi l’idea di avere una grande investitura internazionale è svanita. Non so se non ci sia nessuno che voglia comprarlo o se il presidente non voglia venderlo. Magari da imprenditore vuole che sia al massimo delle potenzialità. Non penso lo venderebbe adesso, dove se perdiamo col Monza dovremmo guardarci alle spalle”.