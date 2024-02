Le parole di Francesco Graziani in esclusiva a Toro.it sul momento del Torino e sul futuro di Ivan Juric

Dopo le sconfitte subite contro Lazio e Roma il Torino si prepara a disputare un’altra gara complicata. All’ombra della Mole arriverà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, reduce dalla vittoria contro gli uomini di Sarri e in piena corsa per l’Europa. In vista del match abbiamo intervistato Francesco Graziani, attaccante granata dal 1973 al 1981 e con 97 gol all’attivo in 227 presenze (e ovviamente lo scudetto vinto nel 1976). Quest’ultimo ha commentato il momento del Torino e ha parlato del futuro di Ivan Juric.

Il Torino è reduce da due confitte, ci sono secondo lei i presupposti per invertire la rotta?

“Speriamo. In queste due sconfitte il Torino ha giocato anche bene. Per certi versi, se fossero stati due pareggi, ci sarebbe stato da recriminare per come ha giocato la squadra. Soprattutto contro la Lazio. La squadra produce, gioca bene ma non concretizza. Questo è un problema. Anche a Roma è stata un po’ ingenua in alcuni momenti, però questo è il calcio. È in un buon momento in termini di qualità di gioco, ma è in un brutto momento perché appena sbaglia qualcosa viene punita“.

Secondo lei la rosa del Torino può competere per l’Europa?

“Secondo me sì. Ci sono squadre a 40 punti che ancora sono nelle condizioni di potersi giocare almeno un posto in Conference League, non dico in Europa League. La Conference è la competizione europea più vicina, purtroppo il Toro non ha fatto punti. Queste due sconfitte ridimensionano un po’ tutto ciò che di bello era stato fatto”.

Cosa pensa delle dichiarazioni di Juric in merito all’Europa e al suo futuro?

“Con tutto il rispetto di Juric, se dice determinate cose vuol dire che ha di meglio. Il Toro non è partito con l’idea di un fallimento in caso di mancata qualificazione all’Europa. Lui non ha nessuna responsabilità diretta nel caso in cui per il Torino non dovesse arrivare la qualificazione. Però è un’affermazione che io non avrei mai fatto. Un allenatore che fa una dichiarazione del genere e ti dice che se non centra l’Europa va via, a naso ha altre opportunità. A meno che non voglia stare un anno fermo. Altrimenti questo tipo di dichiarazione non si spiega. Anche perché penso che se il Toro si trovi a lottare per una qualificazione in Conference già questo vuol dire che il suo campionato sia un campionato importante. In passato non l’aveva mai fatto, per questo bisogna riconoscere che questa squadra è cresciuta rispetto alle passate stagioni”.

Come spiega il momento di Sanabria?

“È strano perché con uno come Zapata dovrebbe trovarsi ancora meglio. Non ha più la sola responsabilità di dover gestire da solo l’area di rigore. E questo sappiamo che è un problema per tanti attaccanti. Invece Juric proprio in prospettiva di questo ha cominciato a far giocare due attaccanti e Sanabria è diventato in alcuni momenti una seconda punta. Come caratteristiche lui e Zapata si troverebbero a meraviglia, poi ci sono annate positive e annate meno positive. Sanabria mi è sempre piaciuto e continua a piacermi. Ovvio che da lui ci si aspetta qualche gol in più: speriamo che da qui alle prossime giornate possano arrivare“.