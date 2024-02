Parola ai club / Dopo le parole di Ivan Juric, ecco le opinioni dei Toro Club sulla questione e sull’Europa

Dopo Torino-Salernitana 0-0, Ivan Juric ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto infuriare molti tifosi del Toro. Poi sono arrivate le spiegazioni. Inoltre, il tecnico ha dichiarato che se il Toro non andrà in Europa, lascerà a fine stagione. In questo ambito, Toro.it ha sentito i pareri di 3 Presidenti di 3 Toro Club diversi. Di seguito, le loro dichiarazioni.

La frase di Juric su una parte dei tifosi che non hanno lo “spirito Toro” ha fatto discutere, poi però ha dato spiegazioni…

Felice Torchio – Presidente Toro Club Valtriversa Granata Paolo Pulici

“Secondo me, è tutto molto soggettivo. Se si è scusato, è perché pensa di aver sbagliato domenica: noi accettiamo le scuse”.

Roberto Pinard – Presidente Toro Club Secolo Granata Druento

“Juric è sanguigno, forse fin troppo. Ma secondo me, certe situazioni vanno gestite meglio. Lui sente anche un po’ di pressione. Non è tanto il pareggio contro la Salernitana, che ci può stare, basta vedere la Juve in casa contro l’Empoli. Nel calcio lo 0-0 ci può stare. Dire quella frase lì però, è stato parecchio fuori luogo. Bisogna vedere in quel momento cosa pensava. Poi ha chiesto scusa, si è ripreso. Avrebbe potuto dire: “Mi dispiace non aver regalato la vittoria ai tifosi, in uno stadio pieno”, invece che attaccarli”.

Mario Patrignani – Presidente Toro Club Fedelissimi Granata Pesaro

“Mi è presa una rabbia, lì per lì. Juric non conosce la nostra tifoseria. Ha detto che noi vogliamo sempre vincere, quando noi diciamo: chi vince sempre non mi va. Noi vogliamo che il Toro dia l’anima, non come domenica, non che siano dei pensionati ai giardinetti comunali. Per onorare la maglia leggendaria che mettono, devono uscire dal campo stremati, non giocare con supponenza. Poi lui non sa il motivo, per il quale alcuni tifosi non vanno allo stadio. Non è che non vanno perché non sono attaccati alla maglia, non vanno perché si sentono presi in giro dalla presidenza. In Serie B, riempivamo il Delle Alpi, con 50.000 persone. Il distacco tra proprietà e tifoseria c’è. Perché non è mai stato fatto il salto di qualità. Ma quei tifosi hanno il Toro nel cuore, non vanno attaccati. Ma poi si è scusato. Non ce ne frega un cavolo se non vinciamo. Ci sono rimasto molto male. Nel mio profondo, lo perdono. Speriamo di ripartire alla grande”.

Ha fatto bene a dire: “Se andiamo in Europa rimango, altrimenti no”?

Felice Torchio – Presidente Toro Club Valtriversa Granata Paolo Pulici

“Forse è una frase provocatoria. Lui vuole andare in Europa, come ci vogliamo andare noi. Ultimamente è tutto molto strumentalizzato. A volte da una parte, a volte dall’altra”.

Roberto Pinard – Presidente Toro Club Secolo Granata Druento

“Juric, per me personalmente, ha fatto un buon lavoro al Toro. Quando è arrivato, eravamo in mezzo a una strada. Ha valorizzato tanti giocatori, facendo due stagioni discrete/buone. Per me è una frase quasi d’addio”.

Mario Patrignani – Presidente Toro Club Fedelissimi Granata Pesaro

“Ha voluto dare un segnale. Prima che arrivasse Juric ci siamo solo salvati. Ha ridato onore e dignità al Toro quando gioca. Il merito è solo suo. Se il Toro non va in Europa, non ha fallito. Se la società non gli dà quello che lui chiede, si sente tradito. Si doveva investire sull’esterno sinistro: non farlo, è stato un crimine sportivo. Con Juric si fanno le plusvalenze, non importa se non andiamo in Europa. Deve restare, se ottiene quello che vuole dalla società. Altrimenti lascerà il posto, non mancano i sostituti. Ma sarà una perdita economica, in vista del futuro”.

Il Toro andrà in Europa?

Felice Torchio – Presidente Toro Club Valtriversa Granata Paolo Pulici

“Io ci spero. Gli acquisti che hanno fatto, non sono stati fatti per andare in Europa. Sono stati fatti per tappare dei buchi. Poi magari le cose vanno bene. Masina per esempio, pensavo fosse imballato, invece ha fatto il suo come Lovato. Non sono campioni che subentrano, che ti cambiano la partita, come nelle grandi squadre. Se vai in Europa, comunque, prendi soldi che poi possono essere investiti. Non siamo tifosi della Juve: noi ci speriamo sempre di fare meglio”.

Roberto Pinard – Presidente Toro Club Secolo Granata Druento

“Secondo me no, ci sono squadre più attrezzate. Tolto forse il Bologna, che è come noi, ma stanno facendo un grande campionato e sono davanti. La vedo dura, anche se nel calcio 1+1, non ha mai fatto 2. Gli 11 titolari nostri non sono male, non è una brutta squadra. Poi però con gli infortuni, diventa difficile. Con la nostra rosa, anche se contro il Napoli abbiamo vinto, contro l’Atalanta abbiamo vinto e con la Fiorentina non meritavamo di perdere, la vedo molto molto dura entrare in Europa. Però si spera sempre ecco”.

Mario Patrignani – Presidente Toro Club Fedelissimi Granata Pesaro

“La partita di domenica, è stata una linea di demarcazione. Se vincevi, avevi entusiasmo. Non ci credo, dopo questo 0-0, all’Europa. Serve un miracolo”.