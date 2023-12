Esclusiva / Luca Bucci ha parlato degli attuali portieri del Torino, Vanja Milinkovic-Savic e il suo vice Luca Gemello

Il 2023 sta per giungere al termine e il Toro vuole chiudere l’anno nel miglior modo possibile. La squadra granata sembra essere sulla strada giusta dato che nelle ultime tre partite ha raccolto tre risultati utili, con due vittorie e un pareggio. Da segnalare anche le ottime prestazioni che è riuscito a raccogliere Milinkovic-Savic, che sta facendo parlare di lui. Del momento di forma del numero 32 granata ne abbiamo parlato con Luca Bucci, ex portiere granata che ha indossato la maglia del Toro dal 1998 al 2003 arrivando a raccogliere ben 160 presenze con il club piemontese. Bucci non ha parlato solo di Milinkovic-Savic ma di tanto altri temi importanti e di attualità. Di seguito l’intervista.

Bucci: “Gemello si merita un’altra chance. Il Toro può battere anche l’Udinese ma sarà complicato”

Milinkovic-Savic, dopo aver saltato il match contro il Bologna, ha sempre fornito prestazioni positive. Si può dire che la panchina contro i rossoblù gli ha fatto bene?

”Sinceramente non lo so se la panchina di Bologna gli abbia fatto bene oppure no, a volte sono solo coincidenze. Credo che quello che ha voluto dimostrare lo staff tecnico del Toro è che non farlo giocare contro il Bologna potesse essere il modo giusto per fargli dare una scossa alla sua stagione. Magari era questa la loro intenzione. E’ chiaro che vivere gli allenamenti e vivere il quotidiano aiuta l’allenatore a valutare cosa fare e che decisioni prendere in base anche all’aspetto motivazionale. Ripeto, dall’esterno non so dire se aver saltato la partita contro il Bologna gli abbia fatto bene o è tutto solo una coincidenza”.

Rimanendo sempre sulla partita Bologna-Torino, cosa ne pensa della prestazione di Gemello?

”Credo che Gemello abbia fatto bene nel primo tempo. Poi come spesso accade la prestazione del portiere viene valutata dagli episodi. Purtroppo negli episodi Gemello non è stato molto fortunato, ha commesso qualche errore di valutazione e magari dopo è venuto fuori un giudizio solo in base agli episodi negativi. Comunque, non riuscire a leggere situazioni di gioco sono cose che capitano ed è stato anche un po’ sfortunato. Nel contrasto la palla è rimasta tra i piedi dell’attaccante ma il pallone avrebbe potuto prendere una traiettoria diversa e non saremo qui ha parlare di questo”.

Juric darà un’altra chance a Gemello?

”Io credo che per il morale del ragazzo sia un bene dargli qualche altra chance. Se no è chiaro che il morale di Gemello non sarà dei migliori, dato che ha giocato in una partita sfortunata dove purtroppo le cose non sono andate bene. Ritengo che sarebbe giusto dargli un’altra opportunità dove magari anche la squadra possa fare meglio e lui non risultare più il portiere che ha giocato una partita in cui si è perso e ha commesso un errore ma risultare un buon portiere che ha fatto la sua partita. Per un portiere è molto importante avere un equilibrio sotto l’aspetto psicologo. Ma sono convinto che al Toro non hanno bisogno dei miei consigli e prenderanno in considerazione tutti gli aspetti del caso”.

Cosa deve fare Milinkovic-Savic per continuare a raccogliere prestazioni positive?

”Io credo che se un portiere riesce ad avere un giusto equilibrio tra concentrazione e il non avere tensione eccessiva riesce ad esprimersi ad alti livelli. Credo che Milinkovic-Savic debba continuare ad avere questa giusta attenzione per continuare a essere performante anche perché le qualità le ha”.

C’è qualche suo ex compagno del periodo in cui giocava nel Toro con il quale ha mantenuto i rapporti e con il quale si sente o si vede ancora?

”Dopo l’esperienza al Toro le strade si sono separate. Saltuariamente incontro o vedo ex compagni in qualche evento sportivo e quant’altro, ma che veda o senta regolarmente no”.

Sabato ci sarà Torino-Udinese. Che partita si aspetta?

”Mi aspetto una partita molto complicata. L’Udinese è una squadra molto fisica che ha in rosa giocatori giovani, di prospettiva, che hanno bisogno di una certa maturazione. Io credo che il Toro abbia trovato una chiave nel come fare la prestazione. Io penso che i granata possano vincere anche questa partita, ma sarà un match difficile perché l’Udinese ha diversi giocatori forti, forti fisicamente e il Toro dovrà assolutamente fare una buona prestazione se vorrà portare a casa il risultato”.