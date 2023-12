Esclusiva / Patrizio Sala, ex giocatore del Torino, è stato intervistato da Toro.it: “Il modulo non fa la differenza, la fanno i giocatori”

Patrizio Sala, ex giocatore del Torino, è stato intervistato in esclusiva da Toro.it. Originario di Bellusco, in provincia di Monza, è nato nel 1955. Ha vestito la maglia del Toro dal 1975 al 1981. Per lui, di ruolo mediano, 4 reti in 159 presenze. Di seguito le sue dichiarazioni.

Patrizio Sala: “Il Toro può arrivare in Europa”

Radonjic va ceduto a gennaio? Va perdonato? Cosa ne pensa?

“Io credo che il perdono faccia parte della vita. La prima volta si perdona, la seconda si ‘bastona’. Poi è chiaro che dipende anche dalle qualità del giocatore. Io faccio sempre il paragone con Leao: uno con quelle qualità, non può giocare 10 minuti, ti può cambiare la partita. Ha più ragione Juric però, visto che ha anche a che fare con altri 25 giocatori. Difficile fare una scelta, ma proverei a vedere se ha capito. Poi però diventa difficile se dovesse sbagliare di nuovo”.

Il Toro ha possibilità di andare in Europa?

“Il cammino è lungo, ma c’è una classifica molto corta. Ho visto molto bene il Toro in casa contro l’Atalanta, ma anche contro il Frosinone, che è una squadra con buona intensità e sviluppo di gioco. Con le due punte il Toro mi sta piacendo, lo dico dall’inizio dell’anno che ha tutte le potenzialità per andare in Europa. Poi ci sono dei meccanismi interni, ci sono delle cose che non puoi sapere. Però da quello che vedo in campo, mi sembra una squadra che può fare molto di più di quello fatto finora. Non lo dico perché sono un ex giocatore del Torino: credo che possa arrivare tra le prime 6/7 in classifica. La squadra c’è e ha i ricambi. Ha tre punte, quando mai le ha avute?”.

Il contratto di Juric è in scadenza…

“Dipende da che campionato sarà. Arrivi 6°, 7° o 8° oppure 10°, 11° o 12°? Il cammino di squadra e mister ti deve portare il più in alto possibile. Giusto aspettare che questo si verifichi. Poi è chiaro che non dipende solo da lui, ma anche dai giocatori. Il suo carattere è quello e fa crescere i giovani: ci sta aspettare di vedere la classifica, ma se hai fiducia bisogna farlo firmare domani”.

Il suo parere sui torti arbitrali?

“Non attacchiamoci a queste cose. Se una cosa non la vede l’arbitro e non la vedono nemmeno al Var, cosa puoi dire? Si tratta di incompetenza. Però non deve diventare un alibi, una giustificazione. Per vincere, al di là dell’arbitro, puoi fare qualcosa in più tu. Non ho mai pensato che un arbitro ti faccia arrivare decimo invece che settimo. Se sei più forte, le partite le vinci. Attenzione, non dico che gli arbitri non abbiano sbagliato contro il Toro, ma tutto torna. L’Europa te la devi meritare”.

Le piace questo nuovo modulo?

“Il modulo non fa la differenza, la fanno i giocatori. La Juve per esempio si difende in 11 e vince le partite. Credo poco al modulo, credo ai giocatori forti”.