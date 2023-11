Natalino Fossati è stato intervistato da Toro.it: “I tifosi al momento non sono contenti, la realtà è quella”

Natalino Fossati, leggenda granata, è stato intervistato in esclusiva da Toro.it. Alessandrino classe 1944, è rimasto nel cuore di tutti i tifosi granata. Per lui con la maglia del Torino 247 presenze, con 9 gol dal 1964 al 1974. In granata ha vinto 2 Coppe Italia, nel 1967/1968 e nel 1970/1971.

Fossati: “Era ora che Juric cambiasse modulo”

Juric ha cambiato modulo, questa scelta di giocare con le 2 punte può essere vincente?

“Era ora che Juric cambiasse modulo. Almeno vediamo se riusciamo a fare qualche gol in più. I risultati dovrebbero venire meglio, adesso. Si poteva essere contenti di come gioca il Toro? Lui è l’allenatore e può fare quello che vuole, ma deve poi portare i risultati, se hai le punte perché non usarle? Se non porto i risultati, cambio quacosa: se ho qualche possibilità la sfrutto. Anche nel mio vecchio calcio, se volevi fare gol dovevi tirare in porta. I tifosi comunque al momento non sono contenti: la realtà è quella”.

Nelle ultime partite ci sono stati tanti infortuni, è solo sfortuna?

“Quello è un altro problema non indifferente. Quando ci sono gli infortuni sbagli qualcosa. Se ti mancano poi dei titolari, con chi te la prendi? Qualcosa di sbagliato c’è. Io non voglio fare arrabbiare nessuno, ma la preparazione passa innanzitutto dalla serietà. Se non sei serio, gli infortuni arrivano. Poi ovviamente c’è anche tutto il resto. Oggi però per fortuna i giocatori sono tanti, la rosa è tanta. E comunque non è vero che il calcio di oggi è più veloce. La qualità e la corsa vanno messe insieme. Adesso la tecnica si cura di meno”.

Nell’ultima partita il Monza aveva tanti italiani in campo, mentre il Toro punta sugli stranieri. Cosa ne pensi?

“Questa cosa non mi piace. Quando si portano troppi stranieri, alla fine il giovane italiano non gioca più. Errore gravissimo: rovini quello che c’è qui. Così rischi di andare alla deriva”.

Ultimamente gli errori arbitrali sono tanti: cosa fare?

“Quelli ci sono sempre stati, anche ai miei tempi. Non penso ce l’abbiano solo con il Torino, ma per conto mio Cairo deve alzare la voce. La tua squadra la devi difendere”.