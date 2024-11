Parola ai club / Dopo le dichiarazioni di Cairo, che ha aperto a una possibile cessione del Torino, abbiamo chiesto ad alcuni tifosi la loro opinione

Mai come in quest’ultimo periodo L’era Cairo a Torino è in discussione. In un’intervista il presidente granata ha annunciato che sarebbe pronto a cedere il club qualora dovesse presentarsi alla porta qualcuno di più ricco, invertendo posizione rispetto alle smentite delle scorse settimane. Questo dunque segna un punto che potrebbe stravolgere la storia del Toro, motivo per cui abbiamo chiesto ad alcuni tifosi il loro parere a proposito di queste parole.

Crede davvero che Cairo stavolta voglia vendere la società?

Mario Patrignani – Presidente Toro Club Fedelissimi Pesaro

“Sono straconvinto che Cairo non possa andare avanti. Se ha un briciolo di sensibilità deve aver capito che il suo tempo è finito e deve andar via. Non lo vuole più nessuno, dopo 20 anni di niente. Non può più stare lì, lo ha capito e deve andare via. Lui di fronte alla contestazione di un popolo intero, con 45 minuti di cori incessanti, non può rimanere. Quella di domenica è stata una bella manifestazione, pacifica; e allo stesso modo, pacificamente, lo prendiamo con la mano e lo accompagniamo fuori. Vogliamo che ci lasci avere il nostro futuro. Con lui non si è mai cercato il salto di qualità. È tardi, ma è ora di lasciare il posto a chi può ridare un minimo di futuro al Toro. Lui è convinto di andare via, ma non da ieri, lo ha solamente ufficializzato, e questo mi rende contento perché si può dare il via a un passaggio di proprietà soft. Dopo tante contestazioni pacifiche sembra che siamo arrivati finalmente a una conclusione. Appena arriva l’ufficialità andrò con i miei compagni di tifo a Superga a piedi”.

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“Avevo già questa impressione quando un giornale come La Stampa si è messo in gioco con un articolo in cui parlava di questo; se non ci fosse stato nulla di vero loro non si sarebbero sbilanciati in quel modo. Secondo me siamo a buon punto di questo sofferto passaggio di mano“.

Franco Leoncini – Toro Club Val Bormida

“Se facessi un commento sarebbe troppo pesante. Io penso che qualcuno interessato ci sia stato, però bisognerebbe essere nella testa di Cairo. Purtroppo sto vivendo un momento brutto, perché io ho sofferto per il Torino anche dei momenti peggiori, ma erano dolori diversi. Adesso la testa scoppia per altri motivi. Cairo è riuscito a demolire la stupenda tifoseria del Toro, che è sempre stata diversa dalle altre“.

In caso di passaggio a Red Bull, sareste d’accordo su un eventuale cambio di nome e logo?

Mario Patrignani – Presidente Toro Club Fedelissimi Pesaro

“Io sarei entusiasta di un passaggio alla RedBull, perché qualsiasi cosa toccata da Cairo è stata trasformata da oro in piombo, mentre quello che toccano loro passa dall’essere piombo a oro. Inoltre, sia noi che loro siamo rappresentati da un Toro, quindi non ci sarebbe nulla da cambiare. Dopo vent’anni di niente, in cui soprattutto negli ultimi abbiamo rischiato la Serie B, non sto a guardare questo tipo di cambiamenti. Chi ancora sta dalla parte di Cairo è contro il Torino”.

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“Secondo me loro come prima maglia non cambierebbero il colore, al massimo metterebbero mano sulla fisionomia del logo. Anche loro capirebbero che il granata è a cuore dei tifosi. Anche come terza maglia potrebbero fare come credono, l’importante è evitare di cambiare la maglia di casa. Sappiamo che nel caso verrebbero per fare i loro interessi; a noi come tifosi interessa soprattutto che il Toro sia forte. Al momento, a questo punto sarebbe quasi meglio stare in Serie B, almeno guarderemmo un po’ di spettacolo”.

Franco Leoncini – Toro Club Val Bormida

“Non lo so, a questo punto peggio di così non può andare. La Red Bull ha come stemma due tori, almeno un toro ci sarebbe. Io ormai ho una certa età, spero solo di veder vincere un derby, anche se so che sarà molto difficile”.