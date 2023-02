Esclusiva / Giancarlo Camolese ha parlato del derby della Mole che è sempre più vicino e ha detto la sua anche sul futuro di Juric

Il countdown che porta all’inizio del derby della Mole sta per scadere, infatti la sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella guidata da Ivan Juric è sempre più vicina. Quella tra Juventus e Torino, come ogni derby, è una competizione molto sentita per le vie della città e proprio per questo si preannuncia un match combattuto. Abbiamo voluto parlare di questa partita con un grande esperto di calcio come Giancarlo Camolese che vanta un curriculum ricco di esperienze – studente, calciatore, allenatore, opinionista e docente – e molte di queste sue avventure sono state contraddistinte da un filo che lo legava in maniera indissolubile al Torino. Ovviamente, ancora adesso l’ex tecnico granata continua a seguire le vicissitudini che ruotano attorno al mondo granata, confermandosi un personaggio al quale il Toro è entrato dentro. Camolese ha parlato del derby della Mole sotto diversi punti di vista interessanti, ma non solo.

Camolese: “Ieri i giocatori avranno capito cos’è il derby”

Giancarlo Camolese, come si prepara una partita importante e sentita come il derby tra Juventus e Torino?

“Si dice sempre che queste partite si preparano da sole proprio per l’importanza che assumono. Forse negli ultimi anni ha perso un po’ il proprio valore dato che nelle due rose ci sono diversi stranieri che conoscono relativamente la storia del loro club e l’importanza della partita. Il derby viene considerata sì una partita importante, ma non carica dei significati che poteva avere 20/30 anni fa quando i giocatori magari erano cresciuti nel settore giovanile del club, ce n’erano molti, e quando si sentiva di più questa rivalità cittadina”.

Ieri più di 2000 tifosi del Toro hanno riempito la tribuna del Filadelfia per caricare la squadra. Cosa ne pensa?

”Penso che sia stato molto bello perché secondo me i giocatori, quelli che avevano qualche dubbio, molto probabilmente avranno capito effettivamente che il derby non è una partita come le altre. È una partita tra le più importanti ma non è come le altre, è qualcosa di più”.

Secondo lei come affronteranno questa partita i bianconeri e la squadra di Juric?

“Entrambe le squadre sono in un buon momento, a differenza del derby dell’andata. Quindi io spero che sarà una partita bella, coinvolgente, con un risultato positivo per il Toro perché secondo me per quello che ha fatto fino ad ora Juric nella sua esperienza in granata e per quello che ha fatto la squadra merita di mettere una ciliegina sulla torta che potrebbe essere un grande derby. La Juve invece, sta recuperando i suoi giocatori migliori e ci sono da temere queste individualità perché giocatori come Di Maria, Vlahovic e Chiesa stesso, se stanno bene possono fare la differenza”.

Che consiglio darebbe a Schuurs per cercare di limitare il più possibile Vlahovic?

“Ma i giocatori adesso sono talmente preparati e possono talmente studiare gli avversari che sicuramente Schuurs ne sa più di me. Nel senso che avrà visto e rivisto con lo staff tecnico e con il suo allenatore dei video per capire e analizzare le caratteristiche di Vlahovic. Sarà un bel duello, sarà un duello molto fisico e sarà uno degli aspetti più interessanti della gara”.

Il Toro non è mai riuscito a vincere all’Allianz Stadium. Secondo lei qual è il motivo?

“Ma può capitare. Però quando escono, queste statistiche normalmente sono fatte per finire. Prima o poi capiterà che il Toro riuscirà a vincere all’Allianz Stadium e magari potrà essere martedì la giornata giusta”.

Secondo lei Cairo riuscirà a convincere Juric a rimanere al Toro?

“Io penso che Juric ragionerà da professionista e non ragionerà con il cuore. E quindi ragionando da professionista sarà bene che il club granata si attrezzi per accontentare quelle che sono le sue richieste. Questa è la mia opinione per quello che ho potuto capire dalle parole che ha detto Juric nelle varie conferenze stampa e interviste post partita. Ci sono altri che hanno ragionato con il cuore, lui invece ragionerà da professionista”.