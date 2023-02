Esclusiva / Giacomo Ferri, leggenda granata, è stato intervistato da Toro.it e ha rilasciato dichiarazioni sul Derby e non solo

Ex calciatore, allenatore e dirigente granata: Giacomo Ferri è entrato nella storia e nel cuore di tutti i tifosi del Torino. In vista del derby contro la Juventus ha parlato della sfida in programma all’Allianz di martedì, analizzando il momento dei granata, quello dei bianconeri e ricordando i tanti derby giocati.

Giacomo Ferri: come arriva il Torino a questo derby?

“Secondo me il Toro arriva in un modo positivo, il porblema però è il recupero dei giocatori importanti e Ricci è uno di questi. È normale essere dispiaciuti per l’uscita dalla Coppa Italia, ma bisogna guardare avanti, partita per partita. La partita di martedì vale anche per i 3 punti oltre che per l’importanza del derby”.

I tifosi sperano di poter vedere Ricci: crede possa farcela ad esserci?

“La persona più adatta a decidere se farlo giocare è l’allenatore, che lo ha sott’occhio sempre. Quando sei all’esterno, ho imparato a spese mie, non è come quando sei dentro lo spogliatoio: alcuni giocatori rientrano poco prima di una partita e solo l’allenatore può decidere davvero cosa fare. L’importante è che il ragazzo si stia riprendendo, sta facendo molto bene, sotto l’aspetto tecnico e tattico è molto bravo”.

E invece la Juventus come arriva a questa partita?

“A prescindere dalle problematiche societarie, hanno un giocatore come Di Maria. La sua carriera parla da sola e lui adesso è molto in forma, in questo modo valorizza anche la prestazione dei suoi compagni. Sarà dura affrontarli, ma Juric sa che il pericolo numero uno è proprio lui e non solo per la tripletta in Europa League. Anche quando entra dalla panchina può fare male, è un fuoriclasse”.

Come è cambiata la percezione del derby rispetto a quando lei giocava?

“Magari uno non vuole dirlo o non lo sa ma la situazione è come sto per dire. Io ho avuto la fortuna di vivere il derby da giocatore, ma sono cresciuto nel Settore giovanile. Nel Torino di adesso quanti giocatori sono cresciuti nel settore giovanile? Buongiorno è l’unico cresciuto in granata: non sono cambiati i giocatori, è cambiato il sistema stesso. Ai miei tempi, quando giocavamo un derby eravamo per 10/11 usciti dal Filadelfia. Non sto dicendo che era meglio prima o peggio adesso: i tempi sono cambiati e questo è il calcio degli ultimi anni. Comunque sia il derby lo senti lo stesso, grazie ai tifosi e chi lavora nel Toro da tempo. Tutto è cambiato, anche il modo di fare mercato nel settore giovanile”.

Come si prepara un derby?

“Ho avuto la fortuna di vincere il derby quando ero team manager con Ventura in panchina. L’allenatore prepara questa partita come le altre, i giocatori professionisti non hanno bisogno di carica eccessiva. Il derby i tifosi del Toro lo vivono in modo diverso da tutti gli altri. È importantissimo fare punti, se riesci a vincere il derby anche giocando male ben venga. Credo che Juric la preparerà come sempre, cercando di giocare in funzione dell’avversario ma non troppo”.

Cosa ne pensa delle scelte del Torino nella sessione invernale?

“Al Torino mancano delle pedine, è evidente. Però guardando il mercato di gennaio, sono intervenute in poche. Stiamo patendo molto sul piano economico in Italia. L’allenatore sa cosa manca e fa delle richieste alla società, però dopo non puoi fare il passo più lungo della gamba se non hai un portafoglio di un certo tipo, altrimenti rischi di saltare per aria. Capisco la situazione”.

Il Toro ha investito su Ilic e ceduto Lukic: scelte giuste?

“Ilic è un investimento, Juric lo conosce bene e a me piace molto. Ti può fare la differenza in mezzo al campo. Invece per Lukic, noi parliamo da fuori, ma il giocatore voleva rimanere veramente? Basta guardare l’esempio di Skriniar con l’Inter. L’allenatore vuole il giocatore, il presidente deve capire i costi, ma poi c’è anche il giocatore: sono tre componenti diverse che devono andare d’accordo. Lukic era tanta roba, ma voleva rimanere? Non lo so”.

Chi pensa possa decidere la partita?

“Sono un romantico, spero che faccia gol di testa su una palla inattiva Buongiorno. Pronostico? Per scaramanzia lo dirò alla fine della partita”.