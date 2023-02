Esclusiva / Dal rinnovo di Juric alla cessione di Lukic passando dal Filadelfia: l’opinione di Patrizio Sala

Ci sono giocatori il cui nome e cognome rimarrà per sempre nelle pagine di storia del Toro. Tra questi c’è senza alcuna ombra di dubbio Patrizio Sala, ex centrocampista che ha indossato la maglia granata per ben sei stagioni, collezionando 208 presenze, 9 gol e 1 assist e riuscendo soprattutto ad essere tra i protagonisti dell’ultimo scudetto vinto dal club piemontese. Sala rappresenta sicuramente la persona giusta per analizzare in maniera attenta e dettagliata la situazione che sta attraversando la squadra guidata da Ivan Juric. Con l’ex centrocampista del Toro abbiamo parlato del sogno Europa che Rodriguez e compagni stanno cullando, della cessione a gennaio di una pedina fondamentale come Sasa Lukic e di tanti altri temi. Argomenti molto importanti affrontanti con un ex giocatore granata che sicuramente porta sempre il Toro nel suo cuore.

Patrizio Sala: “Al posto di Juric rinnoverei subito”

Buongiorno Sala. In casa Toro continua a tenere banco il tema legato al possibile rinnovo di Juric. Secondo lei resterà o andrà via?

“Io vedo la situazione in maniera molto positiva. Se firmerà o no non lo so. Io al suo posto firmerei subito perché penso che il legame con il Toro vada al di là dei soldi. Secondo me c’è un prestigio legato alla continuità di prestazioni e di risultati e quindi gli auguro che firmi. Me lo auguro per lui e ovviamente anche per i tifosi del Toro”.

Secondo lei il Toro a fine stagione riuscirà a centrare una posizione che gli consenta di tornare in Europa dopo diversi anni?

“Questa è una bella domanda. Io penso che il Toro abbia le potenzialità per andare in Europa pur non avendo un pezzo importantissimo, una cosa che alla fine hanno in davvero pochi club. Perché non è solo al Toro che manca quella punta che gli possa garantire almeno 10 gol a campionato che gli garantirebbero una posizione in classifica, rispetto a quella attuale che comunque è molto buona”.

Vlasic, Miranchuk e Lazaro: sono tanti i giocatori che il Toro vuole riscattare e soprattutto sono tanti i milioni in ballo. Lei riscatterebbe questi giocatori?

“Io non andrei tanto dietro a questi riscatti, ma penserei al rinnovo del contratto di Juric che poi è l’artefice di questa crescita generale di tutti i giocatori. È indiscutibile che Juric sia un allenatore che sa far migliorare i giocatori. Questo è un dato di fatto. Poi, che io debba correre dietro a un giocatore penso che sia la cosa più sbagliata al mondo. Questo è il mio pensiero pur non essendo un dirigente o un presidente che mette i soldi. Io a volte mi chiedo: “Ma perché devo correre dietro a qualcuno e magari questo non ha neanche il desiderio di rimanere?” Io punterei solo sull’allenatore, poi deciderei anche in base alle sue richieste, se vorrà Tizio, Caio e Sempronio, ma mettendo in primo piano anche i costi e poi prenderei le dovute decisioni. Detto questo, non so se il Toro riscatterà Lazaro, Vlasic e Miranchuk, oppure no”.

A gennaio il Toro ha ceduto Lukic al Fulham. Secondo lei il club granata ha fatto bene a venderlo?

“Bisogna vedere se era il giocatore che voleva andarsene o se era il club granata che ha voluto venderlo. Chiaro che perdere un giocatore così importante è un peccato. Poi ci sono giocatori tra virgolette più importanti di altri per le qualità, per l’aspetto dinamico e aggressivo, che danno prestazioni continue rispetto ad altri. Questo è un altro fattore importante. Io Lukic non l’avrei perso, ma se ci sono le due parti che non vanno più d’accordo non è un problema perderlo”.

Un’altra questione della quale si continua a parlare tra i tifosi del Toro è il Filadelfia. Quanto è importante che ci siano degli allenamenti a porte aperte?

“Io penso che almeno una volta settimana il Filadelfia vada aperto ai tifosi. Ai miei tempi il giovedì facevamo la partitella contro la Primavera o contro le riserve e c’erano i tifosi sugli spalti. L’ideale è cercare di mantenere un buon rapporto con i tifosi. Pur magari ricevendo a volte qualche fischio o qualche borbottio. Però ripeto, l’ideale sarebbe aprire il Filadelfia ai tifosi almeno una volta alla settimana”.

La Primavera del Toro sta facendo benissimo, è prima in classifica insieme al Lecce. Quanto è importante che anche la squadra di Scurto faccia bene?

“È molto importante perché c’è anche la possibilità di pescare giocatori da questa realtà. Prendo questa occasione per fare i complimenti a Vagnati, che è stato anche un mio giocatore, che ho rincontrato il 27 dicembre ed è stato davvero un piacere rivederlo. Quel giorno avevo portato mio nipote a vedere i luoghi del Toro e cioè il Filadelfia e Superga. Devo fare i complimenti a Vagnati perché, oltre ad aver preso dei giocatori di un certo livello per la prima squadra, è stato bravo a prendere insieme a Ludergnani delle scelte giuste per la Primavera. Quindi diamo il merito a chi lo deve avere il merito. A loro vanno fatti i complimenti”.