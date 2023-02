Si avvicina il Derby della Mole: ecco il pensiero dei Toro Club interpellati sul tipo di partita che si giocherà allo Stadium

Da un lato il granata, del sangue, del cuore; dall’altro, il bianco e il nero. Un profumo di derby invade la città e fa scattare la scintilla negli animi dei tifosi. La speranza torna ad accendersi, le certezze a perdersi, perchè quello di martedì è un match a sè, diverso dagli altri. Abbiamo quindi chiesto ai presidenti di alcuni Toro Club di parlarci delle aspettative che ruotano attorno a Juve-Toro, la sfida in programma stasera alle 20.45. C’è però un’altra questione su cui si sta dibattendo e di cui ci hanno parlato: la protesta della Maratona per l’obbligo di iscrizione al sito per l’acquisto dei biglietti. Ecco le risposte di Mario Patrignani presidente dei Fedelissimi Club Pesaro, Stefano Papandrea presidente del Toro Club Orgoglio Granata di Pinerolo e Giuseppe Mercuri presidente del Toro Club Asti.

Juve-Toro: il derby resta sempre una partita a sé. Che sfida si aspetta? Come andrà? Chi lo deciderà?

Stefano Papandrea – Toro Club “Orgoglio Granata” Pinerolo

“Mi aspetto un derby in cui verrà fuori il cuore Toro. Vinciamo sicuramente allo Stadium. È la volta buona. In piena emergenza tireremo fuori il massimo, com’è sempre stato nella storia del Toro. Il giocatore decisivo secondo me è Schuurs”.

Mario Patrignani – Toro Club “Fedelissimi Granata” Pesaro

“La difesa di Fort Apache come diceva Mondonico. Spero che una volta tanto non lo decida l’arbitro. Spero che i miei come sempre diano l’anima e sappiano che tutti abbiamo fiducia in loro, devono rappresentarci sul campo. Rappresentano un’idea contro la sopraffazione, il potere, è come se fossimo San Giorgio contro il Drago. Il Toro ultimamente è una squadra non di grandi potenzialità per cui pensare al risultato mi mette timore. Se i nostri danno l’anima e escono dal campo stravolti, questo è il loro compito. Aspettando sempre il cambio di società, per avere una squadra finalmente competitiva perchè questa che abbiamo, competitiva non è. È guidata da un grande allenatore, capace di far rendere i ragazzi oltre i loro limiti. Spero solo in un futuro migliore. Spero che stasera i nostri facciano gli uomini veri, diano l’anima e lottino come si lotta per un’idea e per una maglia. Dopo la strepitosa carica al Filadelfia tutto è possibile”.

Beppe Mercuri – Toro Club Asti

“Il Torino è una squadra normale. La Juve è una squadra con dei fuoriclasse che possono decidere la partita. Di speranza non ne ho tante. Spero soltanto che la fortuna ci dia quello che ci ha tolto in altri derby. Molti li abbiamo persi meritatamente, altri lasciano motli dubbi. E quelle sconfitte alla fine bruciano ancora e quindi vorrei che con un colpo di fortuna vincesse il Toro all’ultimo minuto o a tempo scaduto. Non mi aspetto però più di tanto perchè la Juve è superiore e in un buon momento. Il derby è derby. Speriamo che il Torino faccia una partita da Toro, anche un pareggio va bene. In questo modulo qua non vedo nessun giocatore decisivo, non abbiamo più un bomber, però dico che ptorebbe deciderla Sanabria”.

