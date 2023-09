Esclusiva / “Ciccio” Artistico, ex giocatore del Toro, ha parlato di Juric suo ex compagno al Crotone e ha affrontato tanti altri temi

La sessione di calciomercato estiva è terminata da ormai più di una settimana. I campionati sono ripresi ridando così la parola al campo e la sosta per le nazionali attualmente in corso consente alle varie squadre di Serie A di tracciare i primi bilanci. Abbiamo chiesto a Edoardo Artistico detto “Ciccio”, ex attaccante del Toro, un parere sul calciomercato del club granata, cosa ne pensa della possibilità di vedere Zapata e Sanabria giocare insieme, e tanto altro ancora.

Artistico: “Buongiorno saprà fare ancora meglio. Spesso mi sento con Gigi Lentini”

Cosa ne pensa dell’arrivo di Zapata al Toro?

“Zapata è sicuramente un giocatore importante che conosce molto bene il campionato italiano. Se sta bene fisicamente ti garantisce anche quei 17/18 gol. Il Toro ultimamente ha un po’ aspettato questo tipo di attaccante al di là di quando c’era Belotti. Sanabria è un buonissimo giocatore, però non è quell’attaccante che ti può garantire 20 gol a campionato. Quindi con l’arrivo di Zapata secondo me il salto di qualità lo hai fatto”.

Non posso non chiederle un commento sulla decisione di Buongiorno di restare al Toro…

“Buongiorno è sicuramente un giocatore fondamentale per il Toro e lo ha dimostrato. Poi sai, quando giochi nel Toro, al di là della storia del club, quando indossi quella maglia è qualcosa di particolare e di speciale. Quindi, molto probabilmente, lui ha sentito anche questo e ha deciso così. A me fa molto piacere la sua scelta perché è un giocatore importante che farà sicuramente ancora meglio con addosso la maglia granata”.

Il calciomercato si è concluso ma ci sono diversi svincolati. Secondo lei ce n’è qualcuno che potrebbe essere utile al Toro?

“Io penso che delle volte si peschi pure bene con gli svincolati. Per esempio Benassi è uno di quei giocatori che ti danno una certa garanzia per tutto il campionato. Io sono sicuro che i dirigenti del Toro, se lo riterranno opportuno, saranno in grado di scovare qualche buon giocatore a parametro zero”.

Che voto assegna al calciomercato del Toro e perché?

“Ma io credo che il Toro al di là dell’allenatore, che è stato un mio compagno a Crotone e già quando giocava era già una sorta di allenatore in campo, sia in buone mani e spero che Juric rimanga il più a lungo possibile perché è un buonissimo allenatore. Per quanto riguarda il mercato ritengo che grazie agli acquisti e alle cessioni fatte i granata possano fare un campionato molto, molto tranquillo. Io credo che il Toro debba allestire ogni anno una squadra, per la piazza, per la città e per la sua storia, che possa portare a raggiungere qualcosa di importante. Adesso non dico che il Toro sia in bilico, è in una fase dove credo che non abbia nessun problema a salvarsi, ma potrebbe avere qualche problemino a lottare per l’Europa. Se a gennaio il Toro farà quei due/tre acquisti che fanno fare un salto di qualità alla squadra, credo che si possa arrivare all’Europa. Comunque al mercato estivo come voto do un 7,5 perché con l’arrivo di Zapata si è alzato sicuramente il livello degli attaccanti”.

Ci sono degli ex compagni che ha avuto al Toro con i quali si vede o si sente spesso?

Sì, mi sento molto spesso con Gigi Lentini. Con lui è rimasto un bellissimo rapporto e ci sentiamo molto spesso. Poi adesso siamo andati in pensione tutti e due, abbiamo compiuto tutti e due 54 anni e con lui un po’ di risate ce le siamo fatte. Con lui in particolare continuiamo a sentirci”.

Juric non esclude di poter far giocare insieme Sanabria e Zapata. Secondo lei potrebbero fare bene insieme?

”Secondo me Zapata e Sanabria si completano perché ritengo che nessuno dei due è proprio una punta centrale nel senso che, sì giocano nella parte centrale dell’attacco, però a tutti e due piace venire incontro e fare dei movimenti. Quindi Zapata anche dietro alla punta potrebbe fare molto bene, perché è un giocatore completo. Protegge bene la palla, gioca molto bene anche fuori dall’area di rigore. Quindi, quella di far giocare Zapata e Sanabria insieme potrebbe essere una buona soluzione”.