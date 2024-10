Esclusiva / Edoardo Artistico, detto “Ciccio”, ha parlato ai microfoni di Toro.it. Tanti i temi toccati, tra cui anche Zapata

Edoardo Artistico, detto “Ciccio”, ha giocato nel Torino dal 1998 al 2001 e ha segnato 16 gol in 47 partite. Ha segnato in tutte le categorie, dalla Serie D alla Serie A, nella sua carriera. L’ex attaccante granata è stato intervistato da Toro.it in esclusiva. Di seguito le sue parole.

L’intervista a Ciccio Artistico

Quanto è pesante la perdita di Zapata? Intervenire subito o a gennaio sul mercato?

“Zapata è una perdita pesante secondo me perché, al di là dell’importanza del giocatore, in questo momento era diventato il centravanti completo. Con caratteristiche che poi difficilmente si trovano in altri attaccanti. Insomma è un giocatore che ti protegge palla bene, forte di testa, corsa impressionante… Praticamente fa reparto da solo e quindi secondo me, per il Torino, è una perdita molto molto pesante. Per quanto riguarda il mercato, c’è Sanabria che ha la possibilità di dimostrare il suo valore. Credo che sia un giocatore molto forte. Quindi dipende. Dipende chi c’è in giro in questo momento che possa essere all’altezza di una squadra come il Torino”.

Vanoli lo ha convinto fin qui?

“Penso che sia un allenatore giovane, che sta facendo esperienza. Secondo me ha anche delle idee molto buone e chiare. Ci può stare. Ha iniziato bene, sta conoscendo meglio la squadra, poi adesso l’infortunio di Zapata non lo aiuterà. Però credo che abbia tutte le carte e le potenzialità per fare un buon campionato. Ma è giovane quindi bisogna anche dargli un po’ di tempo”.

Cosa ne pensa della contestazione alla società?

“Torino è una piazza particolare. Anche io mi ricordo di qualche contestazione. Una alla prima giornata, in Serie B, perdemmo 3-2 a Cremona e ci fu un casino. Il tifoso del Toro è sempre abbastanza esigente. Vuole bene alla squadra e ci può stare. Credo che sia da stimolo per i giocatori, per fare qualcosina in più. Forse quello che sta mancando adesso. Poi tanto dipende dalla mente e dal carattere dei giocatori. C’è chi patisce questa cosa e chi no”.

Crede all’Europa?

“Il Toro deve provarci. Negli ultimi anni, ha sempre fatto un campionato un po’ anonimo. Tra virgolette, nel senso: salvezza facile, ma poi quando aveva la possibilità di fare qualcosina in più perdeva la partita. Quindi deve esserci un miglioramento, sotto questo aspetto. Ma comunque quest’anno è partito bene. Molto probabilmente non è il Torino delle prime giornate, ma nemmeno quello delle ultime 3 sconfitte. Io credo che nelle prime 8, il Torino ci possa arrivare. Per la storia, per i tifosi e per l’impegno che dovranno dare i giocatori. Poi la rosa mi sembra anche abbastanza buona per raggiungere questo obiettivo”.