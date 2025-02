Esclusiva / Luca Mezzano, ex giocatore granata, ha parlato della situazione attuale del Torino, del lavoro di Vanoli e non solo

Quasi due mesi dopo l’ultima volta, il Torino è tornato a perdere. I granata sono stati sconfitti in maniera beffarda dal Bologna, subendo la rete del 3-2 al 90′ a causa di un autogol. Si interrompe così la striscia di risultati utili consecutivi, ma prosegue ovviamente il lavoro di crescita portato avanti da Vanoli. Di questo e molto altro ha parlato ai nostri microfoni Luca Mezzano, ex giocatore granata.

Mezzano: “Bisogna alzare l’asticella”

Qual è il suo giudizio sulla sconfitta di Bologna e sulla prestazione?

“Una sconfitta che brucia per le modalità, visto che la squadra era stata brava a ribaltarla. Il Bologna è un’ottima squadra e soprattutto nel primo tempo ha fatto la partita, però la reazione dei ragazzi è stata importante; la sconfitta è arrivata a causa di alcuni peccati di gioventù e di sfortunati errori. Spiace perché comunque sarebbe stato un punto meritato”.

Si interrompe così la striscia di 7 risultati utili consecutivi, anche se con 6 pareggi

“Sicuramente il Toro deve alzare il numero delle vittorie, perché 6 pareggi sono un po’ poco rispetto a quello che uno spera o dovrebbe fare per alzare l’asticella. Chiaro che a livello offensivo manchi qualcosa, magari il mister ha provato a variare anche sistemi di gioco. Ora ci sono questi nuovi giocatori che hanno dimostrato di avere buone qualità, in particolare Elmas; Biraghi invece in quel ruolo ha sempre fatto grandissime stagioni e bisogna vedere in che stato di forma sia. Al Torino magari potrà fare qualcosa in più nelle prossime partite, è quello che si augurano un po’ tutti”.

Come valuta l’operato nel mercato invernale?

“Nel mercato bisogna sempre fare i conti con tante dinamiche, non essendo dentro la società a me viene difficile dare una valutazione. È chiaro che il Toro manchi in termine di gol segnati, non saprei perché non è arrivato una punta nonostante ci fossero delle lacune da colmare”.

Quali devono essere le ambizioni del Torino?

“Probabilmente per quest’anno, a meno che non ci sia un’inversione di tendenza, l’obiettivo è quello di finire bene la stagione e capire bene quali siano gli uomini su cui puntare per la prossima stagione e cercare di alzare il livello. Intanto però c’è ancora una salvezza da ottenere, è questo l’obiettivo più importante e bisogna essere concentrati su questo”.

Da cosa deve ripartire il Torino per la prossima stagione?

“Bisogna capire quelle che saranno le uscite o come tornerà Zapata. Io penso che Adams sia stato un buon acquisto, Casadei verrà valutato ovviamente. Elmas se verrà riscattato potrebbe essere un giocatore che se sta bene fisicamente può fare grandi cose. C’è tempo e ci sono le figure adatte per ripartire, ma dipende anche dagli obiettivi: bisognerà capire se si vorrà puntare all’Europa o meno”.