Parola ai club / L’opinione sul derby pareggiato e sul mercato di gennaio, in attesa del primo rinforzo per il Torino

Il derby pareggiato, in cui la squadra di Vanoli ha messo in campo tutto lo spirito richiesto, può essere un buon punto di ripartenza per il Torino. Affinché si possa puntare a salvarsi tranquillamente servono però dei rinforzi sul mercato, che al momento tardano ad arrivare. Abbiamo chiesto dunque un parere sulla sfida e sulle strategie per questa sessione di calciomercato ad alcuni tifosi: le loro parole.

È soddisfatto della prestazione nel derby?

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“Sì sono soddisfatto. Può essere sì un punto di ripartenza, ma se non si ha quello che serve si farà sempre un campionato anonimo. Nel mondo del calcio fare uno o due gol è determinante. Per il resto Vanoli sta facendo giocare la squadra bene, ma se poi si arriva fino all’area e non si tira in porta non si possono fare i gol”.

Beppe Mercuri – Toro Club Asti

“Sono soddisfattissimo, finalmente una buona prova nel derby. Questa prestazione è stata super convincente, la squadra ha messo tutto e ha avuto la giusta reazione anche dopo il gol preso a freddo. Penso che se ci fosse stato Zapata avremmo vinto, ma non possiamo fare questi discorsi; la squadra è questa. Sono soddisfatto, è stato un derby giocato da Toro finalmente dopo tanti anni. La classifica non ride molto, però un punto va benissimo anche perché la Juve ha un organico da Champions e noi per non retrocedere, ma nel campo non si è vista questa differenza. Io ho sperato alla fine nel guizzo vincente, come capitato a loro tante volte in passato. Non è successo, però son soddisfatto lo stesso. In generale di ambizioni non ne ho viste molto, la squadra non ha fatto un grande girone di andata. Vanno fatti però i complimenti a Vanoli, che sta facendo il massimo considerando che allenare il Toro non è facile”.

Peppe Anselmi – Club “I Picciotti del Toro” Sicilia

“Sono soddisfatto della squadra e dei ragazzi che hanno messo spirito, ma per quanto riguarda la società purtroppo sono ancora molto distante”.

Qual è il suo giudizio sul mercato che è ancora fermo?

Lorenzo Pistamiglio – Toro Club Sauro Tomà

“A noi manca la punta, che Cairo stenta a prendere. Purtroppo in estate non ha preso una punta di riserva ed è inutile che adesso dica che è difficile che le squadre lascino partire i propri giocatori. Doveva averlo già pronto il centravanti da mettere in squadra. Mi aspetto un acquisto all’ultimo giorno di mercato, come suo solito, e chissà chi compra. Non prendiamo mai un giocatore che possa far fare il salto di qualità sin da subito. Da quello che ho notato, a noi serve un attaccante di un certo livello perché quelli che abbiamo hanno già dimostrato di che valore sono. Gli altri ruoli si possono anche tamponare, ma la priorità è il centravanti”.

Beppe Mercuri – Toro Club Asti

“Per quanto riguarda le strategie che adotta il Torino, non sono mai stato d’accordo con il fatto di acquistare alla fine. È chiaro che se il presidente deve risparmiare in base al budget che ha va bene, saprà lui come fare; però tutto questo non ha portato a grandi risultati sportivi. Ora siamo quasi a metà gennaio e non si muove niente, e la cosa è preoccupante. Se il Toro non compra nessuno allora vuole andare in Serie B, anche perché siamo vicini al terzultimo posto. Spero che la società si renda conto che il mercato di gennaio è fondamentale, se no rischiamo grosso. Se il Toro aspetta l’ultimo giorno di gennaio non so fino a che punto ne valga la pena; se invece compra in questi giorni il sostituto di Zapata si può fare qualcosa di positivo. Beto sarebbe ottimo come giocatore, per fisicità e non solo. Non vorrei che la stessa strategia sia la stessa adottata in estate, a me rimane anche impresso Juric quando disse che non bisogna comprare solo per riempire la rosa“.

Peppe Anselmi – Club “I Picciotti del Toro” Sicilia

“Mi aspetterei qualcosa, ma conoscendo la società non penso che arriverà qualcuno; ho l’impressione che Cairo non voglia spendere e voglia tenere quello che ha attualmente, rischiando ancora di più la retrocessione. Per me bisognerebbe rifare la squadra da capo, ma ovviamente non penso che andrà a finire così”.