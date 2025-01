Esclusiva / L’intervista di Ezio Rossi a Toro.it: “Alcuni tifosi sanno che certe cose non sono più da Toro”

Ezio Rossi è nato a Torino il 31 luglio del 1962. Ha giocato nel Toro, club all’interno del quale è cresciuto, prima dal 1981 al 1983 e poi dal 1985 al 1990. 146 presenze e 8 gol per lui. Una bandiera. Di ruolo difensore, ha poi affrontato la carriera da allenatore. Ha allenato il Toro dal 2003 al 2005. Sangue granata per una persona che tutti i tifosi adorano. In vista del derby, ha rilasciato un’intervista a Toro.it. Di seguito, le sue parole.

L’intervista ad Ezio Rossi

Come arriva il Toro al derby della Mole?

“Il Toro non arriva nelle migliori condizioni perché dopo l’avvio di stagione, ha fatto 10 punti in tante partite. Sicuramente non è un andamento entusiasmante. Siamo ormai abituati ad alti e bassi, ormai da anni. Dobbiamo sperare che anche gli altri siano in un momento simile al nostro. Al momento Torino e Juventus hanno dei problemi. Una in un verso, l’altra in un altro”.

Cosa manca al Toro nell’atteggiamento per affrontare un derby?

“Storia che si ripete. I derby giocati dal Toro non sono quelli che uno si aspetta, dal punto di vista caratteriale. Purtroppo è un tutt’uno con l’ambiente. Sono anni e anni che c’è quasi rassegnazione. Anni fa non succedeva mai. Potevano essere gli altri più forti di noi, come spesso accadeva. Ma non c’era mai rassegnazione. La speranza è che gli altri siano peggio di noi. Negli ultimi 20 anni è successo solo una volta. Il motivo tante volte lo diciamo. Non è facile trasmettere i valori di un derby, per una società, a questi giocatori di adesso. Da altre parti però non è così. Roma-Lazio non l’ho vista, ma mi hanno detto che dal punto di vista comportamentale è stata quasi eccessiva. Milan-Inter, Roma-Lazio e Genoa-Sampdoria sono vissuti ancora come una volta. Toro-Juve sono un po’ di anni che non è vissuto in quella maniera. Il calcio è cambiato: i giocatori di adesso non sono quelli di 30 anni fa. Non aiuta il fatto che in società non ci sia nessuno che sa cos’è un derby”.

A proposito di società, c’è una contestazione a Cairo che va avanti da tempo, pensa che continuerà?

“Questo malumore va avanti da anni. Non nasce oggi. Per qualcuno è questione di risultati. Per altri invece si tratta di principi e valori. Ci saranno quelli che con pochi risultati torneranno ad essere contenti. Altri poi sanno che certe cose non sono più da Toro”.

Il Torino ora è alla ricerca di un attaccante, chi preferirebbe vedere arrivare?

“La scelta dipende dall’allenatore. Sicuramente serve un attaccante. Beto per quello che ha fatto vedere all’Udinese è quello che si avvicina di più a Zapata. Forte fisicamente, lotta. Simeone è un giocatore già diverso, anche se è un guerriero. Poi se sei convinto di prenderlo, devi prenderlo definitivamente. Gli auguro di no, ma visti gli anni e l’infortunio Zapata farà fatica a riprendersi. L’esperienza mia dice che tutti i giocatori che si sono fatti un crociato, almeno per un anno dopo il rientro fanno molta fatica. Poi lui ha 33 anni e una stazza fisica non indifferente”.

La zona calda dista solo 4 punti, i granata rischiano la Serie B?

“L’organico del Torino è leggermente più forte di altri. Poi le altre in basso se le danno una con l’altra. Ma se andiamo a vedere le ultime partite c’è da preoccuparsi. Il Toro deve fare 2 se non 3 innesti. Io continuo a dirlo: servono 1 o 2 difensori. In estate non sono stati rimpiazzati i difensori, che erano la forza fino all’anno scorso. Quindi il Toro oggi come oggi rischia. Poi dipende da come opererà sul mercato. Comunque più di 3 squadre inferiori al Torino ci sono però sono partite con la consapevolezza di fare un certo tipo di campionato. Invece il Toro ogni anno sperava di fare un certo tipo di campionato e poi dal punto di vista psicologico fai più fatica. Anche l’ambiente fa. A Lecce ad esempio, che è un ambiente che conosco, salvarsi è il massimo risultato. Doversi salvare a Torino, dove l’obiettivo deve essere ben diverso, può essere più difficile”.

Domanda secca: al derby 3-5-2 o 4-2-3-1?

“Sono cose che non vado a giudicare. Un allenatore, anche quando è dentro uno spogliatoio, fa fatica a capire queste cose e le prova tutte. Vanoli credo che giorno per giorno abbia il polso della situazione e credo che sappia lui. Meglio di me. Visto che lui allena in Serie A e io non sto più allenando (ride, ndr)”.