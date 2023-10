Esclusiva / Pasquale Bruno, ai microfoni di Toro.it, ha commentato la sconfitta subita dal Torino nel derby contro la Juventus

Pasquale Bruno è stato un simbolo del Torino di Emiliano Mondonico nei primi anni ’90, uno di quei giocatori che più è entrato nel cuore dei tifosi. E anche il Toro è entrato nel suo cuore. Come tutti i tifosi, anche l’ex difensore granata è deluso per quanto visto nell’ultimo derby che la squadra di Ivan Juric ha perso per 2-0 contro la Juventus. “Provo una delusione profonda, è un’agonia che continua soprattutto nei derby. Brutta la partita, brutto il risultato, brutto tutto”, ha raccontato in un’intervista ai nostri microfoni.

Bruno: “Non abbiamo gioco”

Il derby è stata anche la terza partita di fila senza gol, c’è un allarme nel gioco?

“L’allarme è perché non abbiamo gioco, l’allarme scaturisce dal non avere idee. Pensavamo che Zapata fosse la soluzione a tutti i problemi ma non è così perché va servito in un certo modo, non con queste palle lunghe impossibile da stoppare”.

Che stagione devono aspettarsi i tifosi del Toro?

“Il derby ha fornito un’indicazioni importante, ovvero che questa squadra è stata costruita male. Non so se la colpa è di Cairo, del direttore sportivo o di Juric. Il centrocampo è inesistente. Ilic e Ricci faticano molto, se poi pensiamo a quanto sono costati questi giocatori… Faccio fatica a capire di chi è la colpa, fino a poco tempo fa pensavo che la colpa fosse solo di Cairo ora ho qualche dubbio. Bisogna chiedere al ds, a Juric, che ha voluto Ilic, Tameze e tanti altri giocatori. Sono sconfortato, è lo sconforto di tutti i tifosi granata. Questa è una squadra che non rappresenta lo spirito Toro”.

Un giudizio su Zapata?

“A me dispiace, io sono convinto che sia un ottimo attaccante. Ma se la palla più bassa che gli danno è a due metri, non può ogni volta prendere l’ascensore e stoppare. Il problema più grosso è il centrocampo, se il centrocampo gioca con questa semplicità, con nessuno che tenta la giocata si in verticale, con nessuno che si inserisce. Io spero che Ricci, Ilic, Tameze facciano 40 gol a fine campionato ma secondo me non li faranno,

Hai vissuto il derby della Mole con entrambe le squadre, cos’era il derby in quegli anni?

“Certi derby per noi erano rottura, soprattutto quello del 2-0 con la doppietta di Casagrande che veniva tra le due semifinali con il Real Madrid. Paragonare quei derby a quelli di adesso, io mi sento offeso. Sono 18 anni di nulla. La gente non si identific con questa squadra”.

