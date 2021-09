Ansaldi per festeggiare il suo compleanno ha offerto il pranzo ai compagni di squadra in un ristorante argentino

Cristian Ansaldi per il suo trentacinquesimo compleanno, dopo essere stato festeggiato dai compagni di squadra al Filadelfia prima dell’allenamento mattutino, ha voluto portare a pranzo sia la squadra che Ivan Juric con il suo staff in un ristorante argentino in zona Quadrilatero Romano. Un’ottima occasione per consolidare lo spirito di gruppo in vista del difficile match casalingo contro la Lazio. Con i granata che, contro la squadra guidata da Maurizio Sarri, vorranno portare a casa un altro risultato positivo dopo le vittorie contro Salernitana e Sassuolo.

Ansaldi festeggia il compleanno con i compagni del Torino