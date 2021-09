Federico Cairo, secondogenito del presidente del Toro, è diventato arbitro e oggi ha postato una storia Instagram in divisa

Federico Cairo, figlio del presidente del Toro, a inizio maggio aveva annunciato con una storia su Instagram di essere diventato arbitro. Queste le sue parole: “Con immenso entusiasmo e determinazione entro nella sezione AIA di Milano U. Meazza e G. Campanati!!! Finalmente sono diventato arbitro effettivo e non vedo l’ora di iniziare questo percorso per poter imparare e crescere sempre di più. AD MAIORA”. Oggi Federico Cairo, sempre come storia su Instagram, ha postato una foto in cui è insieme alla mamma e indossa la divisa da arbitro. Sulla foto il figlio del presidente del Toro ha scritto: “Football refree”.