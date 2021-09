Il programma degli undici granata in Nazionale / Lukic e e Rodriguez in campo già questa sera per due amichevoli

Concluso il mercato e con il campionato fermo è ora di dare spazio alle Nazionali. Sono undici i granata chiamati dalle rispettive Nazionali. I primi a scendere in campo saranno Lukic e Rodriguez. Lukic con la sua Serbia questa sera alle 20:45 affronterà il Qatar. Un’amichevole per prepararsi al match del 4 settembre contro il Lussemburgo e alla sfida del 7 settembre contro l’Irlanda. Partite valide entrambe per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. La Svizzera di Rodriguez sarà impegnata in un’amichevole questa sera contro la Grecia e poi due partite per le qualificazioni a Qatar 2022. La prima sfida si disputerà il 5 settembre contro l’Italia campione d’Europa, mentre la seconda sarà contro l’Irlanda del Nord.

Gli impegni di Berisha, Sava, Vojvoda, Ola Aina e Praet

L’Albania di Berisha sarà impegnata il 2 settembre contro la Polonia, quindi si troverà contro il compagno di squadra Linetty. Poi il 5 settembre l’Albania giocherà contro l’Ungheria e infine affronterà il San Marino l’8 settembre. Tutte e tre sfide valide per le qualificazioni ai mondiali. Invece Sava con la Romania Under 19 disputerà due amichevoli: una il 2 settembre, contro il Portogallo, e l’altra il 6 contro l’Inghilterra. Vojvoda con il suo Kosovo si sta preparando per tre partite per le qualificazioni ai mondiali: una il 2, le altre il 5 e l’8 settembre. Affronterà rispettivamente Georgia, Grecia e infine Spagna. La Nigeria di Ola Aina dovrà vedersela il 3 settembre contro la Liberia e il 7 contro il Capo Verde. Il nuovo acquisto granata Praet dovrà disputare tre sfide per le qualificazioni a Qatar 2022. Il 2 settembre contro l’Estonia, il 5 si troverà di fronte la Repubblica Ceca mentre l’avversaria dell’8 settembre sarà la Bielorussia.

Rincon affronterà il Paraguay di Sanabria

Il Venezuela di Rincon il 3 settembre affronterà l’Argentina di Messi, per poi vedersela contro il Perù il 6 e contro il Paraguay il 10. Sanabria prima di affrontare la Nazionale del compagno di squadra Rincon dovrà vedersela contro l’Ecuador e la Colombia il 2 e 6 settembre. Warming con la Danimarca Under 21 il 7 settembre affronterà il Kazakistan in un match valido per le qualificazioni agli Europei U21. Infine la Polonia di Linetty guidata dall’ex tecnico della Fiorentina Paulo Sousa la sera del 2 settembre affronterà l’Albania, il 5 il San Marino e come ultimo impegno, fissato all’8 settembre, la Polonia affronterà l’Inghilterra. Tutti e tre i match saranno validi per le qualificazioni ai prossimi mondiali.