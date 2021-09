Il Torino dopo la fine del mercato si ritrova con 4 portieri in squadra non essendo riuscito a piazzare uno tra Gemello e Sava

Con il calciomercato ormai chiuso il Toro si ritrova con quattro portieri in rosa, non essendo riuscito a cedere in prestito nessun giocatore tra Gemello e Sava. Il portiere titolare, come affermato da Ivan Juric fin dal suo primo giorno alla guida del Toro, sarà Milinkovic-Savic che dopo l’errore commesso contro l’Atalanta nella prima giornata di campionato con Piccoli che è riuscito a infilare il pallone in rete, contro la Fiorentina ha rimediato una buona prestazione. Il portiere serbo è infatti da giudicare incolpevole sui due gol messi a segno dalla Fiorentina. Il secondo portiere è Berisha, arrivato durante l’estate dalla Spal e infine Gemello e Sava a contendersi il ruolo di terzo portiere. Juric quindi si ritrova con quattro giocatori a disposizione per un solo posto, un po’ come successe già a Giampaolo lo scorso anno.

L’analogia con la scorsa stagione

Il Toro iniziò lo scorso campionato con quattro portieri. Il primo portiere era Sirigu, il secondo Milinkovic-Savic. Un giocatore che è riuscito a conquistare Giampaolo anche per la sua grande abilità di giocare con i piedi. Il serbo così scavalcò Rosati e Ujkani nelle gerarchie, lasciando tutti stupiti, soprattutto data la presenza in rosa di un portiere esperto come Rosati e il rinnovo di Ujkani arrivato pochi mesi prima. I granata nella scorsa sessione di calciomercato invernale cedettero poi Rosati alla Fiorentina, rimanendo così con tre portieri. Una pista che potrebbe essere ripercorsa anche in questa stagione con Sava e Gemello. I due giocatori in questi mesi dovranno sgomitare e contendersi il ruolo di terzo portiere.