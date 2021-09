Anche nell’ultima sessione di mercato il Torino ha inseguito a lungo dei giocatori che poi non sono stati acquistati, una storia che si ripete

Il calciomercato è finito e adesso la parola passerà al campo. Sarà il rettangolo verde a dire se le squadre si sono mosse bene o meno sul fronte acquisti e cessioni. Il Toro è stato molto attivo sul fronte mercato soprattutto negli ultimi due giorni a disposizione dopo il duro sfogo di Juric, arrivato al termine della partita contro la Fiorentina. Però anche questa sessione di mercato per i granata è stata ricca di rimpianti, un po’ come succede spesso negli ultimi anni. La scorsa estate, per fare un esempio, un rimpianto per i granata è stato il mancato arrivo di Gaston Ramirez. Per il gioco di Marco Giampaolo sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto dare una grande mano. Al posto dell’uruguaiano è arrivato Amer Gojak che, dopo una pessima stagione, è stato rispedito alla Dinamo Zagabria.

Walukiewicz e Ambrabat due colpi sfumati

Tornando a parlare del presente due giocatori che Vagnati ha inseguito a lungo e che non è riuscito a portare all’ombra della Mole sono Sebastian Walukiewicz e Sofyan Ambrabat. Per quanto riguarda Walukiewicz i granata, per arrivare ad acquistare il difensore polacco in forza al Cagliari, erano pronti a sacrificare Armando Izzo. In realtà il difensore napoletano non è mai stato veramente convinto di lasciare il Toro per trasferirsi in Sardegna e così la trattativa è sfumata. Invece per Ambrabat il discorso è diverso con Vagnati che aveva trovato l’accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore ma, non essendo riuscito a liberarsi di diversi esuberi, non ha potuto portare Ambrabat alla corte di Juric.

Messias il più grande rimpianto

Il più grande rimpianto per il Toro non è rappresentato né da Walukiewicz né da Ambrabat ma da Junior Messias. Il fantasista brasiliano, inseguito per tutta l’estate dai granata, nelle ultime ore di mercato si è trasferito dal Crotone al Milan con la formula del prestito oneroso, al costo di 2.6 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 5.4 più 1 di bonus. Il Toro così si è trovato costretto a virare su Brekalo, con la speranza di aver fatto la scelta giusta. La palla ora passa a Juric e alla squadra. Solo loro e soprattutto gli ultimi tre acquisti potranno dimostrare che il presidente Cairo e il responsabile dell’area tecnica granata hanno fatto la scelta giusta così da far svanire i rimpianti. Dovranno cominciare a farlo già nella partita contro la Salernitana. Un match che i granata ancora a 0 punti non potranno assolutamente sbagliare.