Calciomercato Torino / Non basta la cessione in prestito di Segre al Perugia: i granata non riescono a piazzare Rincon e perdono l’occasione Amrabat

Dopo gli arrivi di Praet e Brekalo, quella per Sofyan Amrabat era una trattativa indissolubilmente legata alle cessioni. Il Torino non sta però riuscendo a liberare spazio a centrocampo. Sia Rincon che Baselli sono infatti difficili da piazzare (timidi contatti ci sono stati rispettivamente con Sampdoria e Brescia, ma con pochi sviluppi), e senza i loro addii non c’è spazio per un nuovo acquisto. Ecco perché la trattativa con la Fiorentina per il centrocampista ex Verona è sul viale del tramonto: c’è troppo poco tempo per sistemare i dettagli economici, ma soprattutto non ci sono chance – a meno di clamorosi ribaltoni – di dare l’addio a qualche esubero ingombrante. E così Amrabat rischia di diventare solo un rimpianto.