Calciomercato Torino / Mossa in uscita della società granata che cede Jacopo Segre in prestito con diritto di riscatto al Perugia

L’arrivo di Dennis Praet al Torino porta a una cessione a centrocampo: la società granata ha definito la cessione di Jacopo Segre al Perugia. L’ex Primavera si trasferisce in Umbria con la formula del prestito che dovrebbe prevedere anche un diritto di riscatto in favore proprio del Perugia, diritto di riscatto che potrebbe tramutarsi in obbligo in caso di promozione in serie A del club umbro. La stessa formula con cui lo scorso gennaio era stato ceduto alla Spal. La cessione di Segre non servirà a liberare un posto in lista per l’eventuale arrivi di Sofyan Amrabat: il numero 6, infatti, essendo cresciuto nel vivaio, non può essere sostituito nella lista dei 25 da un calciatore cresciuto nel settore giovanile di un altro club come appunto Amrabat.