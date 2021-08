Calciomercato Torino / Accordo raggiunto: Josip Brekalo è a un passo dal Torino. Ecco le cifre e i dettagli dell’operazione

Josip Brekalo si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. I granata hanno raggiunto in questi minuti l’accordo definitivo con il Wolfsburg e con l’entourage dell’attaccante esterno classe 1998. L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 11 milioni. In totale, dunque, il Toro ha messo in conto di spendere 12 milioni per il giocatore che piaceva anche alla Lazio. Il calciatore croato del Wolfsburg, classe 1998, è atteso nelle prossime ore in Italia. Decisivo per la fumata bianca è stato l’ultimo incontro tra il ds Vagnati e l’entourage del calciatore.