Calciomercato Torino / Nella tarda mattinata dell’ultimo giorno, Vagnati ha incontrato gli agenti di Josip Brekalo

E’ in corso, l’incontro (forse) decisivo per definire l’arrivo di Josip Brekalo al Torino. I granata ci stanno provando con forza da ieri sera, quando anche l’ultimo tentativo per Messias era finito nel nulla (il brasiliano andrà al Milan). Nella tarda mattinata di oggi, 31 agosto 2021, il direttore sportivo del Toro, Vagnati, ha incontrato gli agenti del calciatore, attaccante esterno classe 1998. Si cerca l’intesa definitiva, anche sui dettagli dell’accordo tra il club e il giocatore, per portare il croato in granata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è viva e filtra ottimismo.