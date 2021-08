Calciomercato Torino / Tentativo last minute del Brescia di riformare il proprio centrocampo: piace Daniele Baselli

In questo ultimo giorno di calciomercato il Torino deve sfoltire la propria rosa, soprattutto il centrocampo se vorrà provare a chiudere la trattativa per Sofyan Amrabat. Tra i giocatori che potrebbero lasciare la formazione granata c’è anche Daniel Baselli e, proprio in queste ore, si è registrato un sondaggio del Brescia per il numero 8. La trattativa è appena cominciata e resta da capire se il giocatore vorrà scendere di categoria per vestire la maglia delle Rondinelle in serie B. Quel che è certo è che Filippo Inzaghi vorrebbe come rinforzo per il proprio centrocampo proprio il centrocampista del Torino, che è reduce da due stagioni molto difficili, caratterizzato da alcuni gravi infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità.