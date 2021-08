Il difensore classe 2000 è arrivato nella serata di ieri a Torino e si trova al momento al Centro di Medicina dello Sport

Visite mediche in corso per David Zima, ormai ex Slavia Praga e in procinto di firmare per i granata. Prima le visite mediche, poi in sede le pratiche burocratiche, prima di mettersi a disposizione di Ivan Juric. Il difensore è atterrato nella serata di ieri con un volo privato, questa mattina completerà le visite mediche e comincerà così la sua nuova avventura con la maglia granata. Giovane, è un classe 2000, ma dal futuro promettente: questo ha spinto Vagnati a puntare su di lui.

David Zima

David Zima a Torino: il video

L’operazione Zima si è chiusa ieri, per una cifra intorno ai 5 milioni. Quelli che il Torino corrisponderà allo Slavia Praga. A seguire il video dell’arrivo di Zima al Centro di Medicina dello Sport, accompagnato dal team manager Pellegri.