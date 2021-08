I rossoneri in serata si sono avvicinati a Messias e sono pronti a chiudere: il Toro va su Brekalo del Wolfsburg

Una mossa delle ultime ore: il Milan, alla disperata ricerca di un trequartista, ha approfittato della mancata chiusura tra Torino e Crotone per Messias per avvicinarsi al brasiliano e provare a chiudere. L’operazione sembra in dirittura d’arrivo, tanto che si parla di accordo sulla base di 7 milioni di euro, tra prestito oneroso e riscatto. Il Torino, che ha portato Zima in città, ha quindi virato su Brekalo del Wolfbsurg, per dare a Juric un altro giocatore sulla trequarti da affiancare a Pjaca. Negli ultimi giorni era stata la Lazio la squadra più vicina a Brekalo, ma i biancocelesti a loro volta hanno virato su Zaccagni, abbandonando la pista che invece adesso sta seguendo il Toro.