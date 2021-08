Calciomercato Torino / Rinforzo in difesa per la squadra di Ivan Juric: dallo Slavia Praga arriva il centrale David Zima

“E’ andato via Lyanco e non è arrivato nessuno” si lamentava sabato Ivan Juric. Ora il difensore che il tecnico stava attendendo è in arrivo: si tratta di David Zima. L’accordo tra il Torino e lo Slavia Praga è stato trovato e il calciatore è già arrivato nel capoluogo piemontese dalla Repubblica Ceca: nella giornata di domani effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club granata.

Calciomercato Torino: Zima arriva a titolo definitivo

L’accordo per il trasferimento di Zima dallo Slavia Praga al Torino è stato trovato sulla base di una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il difenso ceco è un classe 2000 dalle buone potenzialità, tanto dall’essere già nel giro della nazionale maggiore del suo Paese. Vagnati nelle ultime settimane ha imbastito la trattativa (insieme a quelle per diversi altri centrali) e ora è riuscito ad arrivare alla tanto attesa fumata bianca.