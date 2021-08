Calciomercato Torino / Vagnati ha trovato l’intesa per l’arrivo sotto la Mole di Sofyan Amrabat, prima però sfoltire la rosa

Sofyan Amrabat si avvicina al Torino. Nel pomeriggio il dt Davide Vagnati ha trovato un’intesa di massima per l’arrivo alla corte di Ivan Juric del centrocampista marocchino (che era stato richiesto espressamente proprio dal tecnico croato, che lo aveva allenato al Verona) in prestito dalla Fiorentina ma con un’opzione per riscatto: si lavora sul diritto anche se i viola preferirebbero l’obbligo. Nel frattempo il direttore dell’area tecnica granata ha incassato il sì del calciatore. Prima di provare a chiudere la trattativa, Vagnati deve però sfoltire la rosa con alcune cessioni.

Calciomercato Torino: Amrabat è più vicino

Il Torino in questo momento ha infatti problemi di lista (ricordiamo che possono essere iscritti al campionato un massimo di 25 giocatori di cui almeno 4 devono essere cresciuto nel vivaio del club), considerando l’ormai certo arrivo di Dennis Praet ai quali si potrebbero aggiungere quelli di uno o due difensori e un trequartista (per Junior Messias la trattativa prosegue). Da un punto di vista numerico il Torino a centrocampo è coperto, Vagnati dovrà quindi cercare di sfoltire la rosa prima di poter provare a chiudere la trattativa per Amrabat: tra questa sera e domani il dirigente granata cercherà di far quadrare i numeri, c’è tempo fino alle ore 20 di martedì per portare il mediano marocchino sotto la Mole e accontentare Juric.