Calciomercato Torino / Vagnati cerca di sbloccare la trattativa per Messias: appuntamento con i dirigenti del club calabrese

Nuovo capitolo nella telenovela Junior Messias: Davide Vagnati ha in programma nel pomeriggio un nuovo appuntamento con i dirigenti del Crotone per cercare di sbloccare la trattativa che prosegue da inizio estate. La concorrenza per il fantasista brasiliano si sta via via disgregando: il Milan ha fatto un passo indietro, la Fiorentina ha invece virato con maggiore convinzione su Riccardo Orsolini. Il Torino proverà a chiudere per l’acquisto a titolo definito del giocatore.

Il Crotone, finora, non ha mai abbassato le richieste di 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore ma, proprio per il fatto che le piste Milan e Fiorentina si stiano sempre più raffreddando, il presidente Vrenna e il ds Ursino potrebbe convincersi ad abbassare le richieste per una cifra intorno ai 7 milioni di euro. Ivan Juric ha più volte chiesto, anche pubblicamente, rinforzi di qualità per il suo Torino (gli sfoghi prima e dopo la partita contro la Fiorentina sono gli ultimi esempi): è ormai fatta per l’arrivo in prestito di Dennis Praet dal Leicester City in prestito con diritto di riscatto, Vagnati ha tempo fino alle ore 20 di domani per cercare di accontentare l’allenatore con un altro acquisto di qualità per la trequarti campo.