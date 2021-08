Calciomercato Torino / Trovato l’accordo con il Leicester per il prestito con diritto di riscatto di Praet, c’è anche il sì del giocatore

Lo avrebbe voluto come rinforzo Marco Giampaolo, Dennis Praet arriva invece alla corte di Ivan Juric. Nella giornata di domenica il blitz di Davide Vagnati ha permesso di sbloccare la trattativa con il Leicester City, squadra proprietaria del cartellino del belga che, nel corso dell’ultima stagione, non è riuscito a giocare con continuità in Premier League. Il dt granata ha trovato l’accordo sia con la società inglese che con lo stesso calciatore, che torna così in Italia dopo due stagioni in Gran Bretagna.

Calciomercato Torino: Praet, rinforzo per il centrocampo

Praet è in arrivo al Torino con la formula del prestito ma con diritto di riscatto in favore dei granata fissato a 15 milioni di euro: è un giocatore duttile che Juric può utilizzare sia come centrale di centrocampo che come trequartista nel 3-4-2-1. Conosce inoltre molto bene il campionato italiano, avendo vestito per tre stagioni la maglia della Sampdoria e ha anche una buona esperienza a livello internazionale: nell’ultima stagione ha disputato l’Europa League proprio con la maglia del Leicester ma è soprattutto nel giro della nazionale belga ed è stato protagonista anche nell’ultimo Europeo (è entrato in campo anche nel quarto di finale perso dal Belgio per 2-1 contro l’Italia). L’accordo tra tutte le parti in causa è stato trovato, ora si attendono le firme sul contratto e l’ufficializzazione dell’acquisto da parte del Torino.