Calciomercato Torino / Ben Lhassine Kone è stato ceduto in prestito al Perugia in queste ultime ore di mercato

Ben Lhassine Kone è pronto a diventare un nuovo giocatore del Perugia. Il trequartista classe 2000, tornato al Toro dopo due stagioni a Cosenza dove ha avuto diversi alti e bassi, si trasferirà in prestito al Perugia. L’ivoriano dovrà ritrovare la condizione fisica migliore dopo aver riscontrato un brutto infortunio durante il ritiro dei granata a Santa Cristina in Valgardena. Imprevisto che non gli ha permesso di allenarsi sotto gli occhi di Ivan Juric e di essere disponibile per le amichevoli pre campionato e per le prime gare ufficiali. Kone inizierà una nuova avventura in serie B, dove cercherà di dimostrare tutte le sue qualità.