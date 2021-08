Calciomercato Torino / Il futuro di Messias si deciderà nelle ultimissime ore della sessione estiva: Toro in corsa, ma Praet è diventato la priorità

Ormai siamo oltre al dentro o fuori. Le squadre in corsa per Junior Messias sono note: oltre al Torino c’è soprattutto la Fiorentina, più defilato il Milan e il Sassuolo solo qualora perdesse Berardi. Ora bisognerà vedere chi farà lo scatto decisivo per assicurarsi il fantasista di proprietà del Crotone. Che non si muoverà prima delle ultimissime ore del calciomercato, nonostante sia sulla lista dei partenti fin dal giugno scorso. I granata non si sono mai chiamati fuori dalla contesa – ma nemmeno hanno aggiunto quei milioni necessari a trovare l’accordo economico – ma nel frattempo stanno operando la virata: porta a Dennis Praet.

Contatti per Praet: il Torino agirà sulla base dell’occasione migliore

L’incontro andato in scena tra Vagnati e Ursino a Milano, giovedì scorso, ha solo confermato la distanza tra i club per Messias. Il gioco è sulle necessità: il Toro ha bisogno di un trequartista, il Crotone deve cedere il giocatore entro il gong. I pitagorici, però, stanno prendendo tempo per strappare la migliore offerta economica.

E così ieri è venuta a galla un’idea vecchia, quel Dennis Praet già cercato un anno fa. L’ex Samp, ora al Leicester, ha caratteristiche diverse da Messias ma può giocare sulla trequarti così come l’ultimo acquisto, Pobega. I granata hanno avvicinato in serata l’accordo col Leicester, sulla base di un prestito con opzione. Il Torino ragiona dunque sulle occasioni, dopo aver ricevuto il grido disperazione di Juric. E oltre al difensore sta valutando se fare uno o due acquisti tra centrocampo e trequarti: dipenderà assieme dalle uscite e dalle opportunità (in questa categoria rientra anche Amrabat, in partenza dalla Fiorentina) che si presenteranno.